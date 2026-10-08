Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) tendrán un rol protagónico en la lucha contra la delincuencia. Así lo adelantó la presidenta de la República, Keiko Fujimori, quien anunció la creación de un comando unificado que articulará las capacidades operativas de nuestras instituciones militares y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para enfrentar a las organizaciones criminales.

Durante una ceremonia en el Cuartel General del Ejército, donde previamente se desarrolló una sesión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (Cosedena), la jefa de Estado precisó que esta decisión responde al mandato establecido en el artículo 44 de la Constitución, que establece que es deber primordial del Estado “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general”.

La mandataria agregó que durante la sesión del Cosedena se acordó impulsar un cambio profundo en la lucha contra la delincuencia. “Ya no vamos a esperar. Somos nosotros los que vamos a enfrentar al crimen con toda la fuerza legítima del Estado, como lo ordena la Constitución. Hoy anuncio el establecimiento de un Comando Unificado para enfrentar y derrotar la criminalidad y la delincuencia”, resaltó.

“No estamos aquí para seguir hablando del problema de la inseguridad que viven y sufren todos los peruanos todos los días; estamos aquí para informar las decisiones que mi gobierno está tomando para resolverlo”, remarcó.

ÉLITE

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, estas fuerzas combinadas estarán integradas por 1350 efectivos de las Fuerzas Armadas y la PNP, con 500 miembros del Ejército, 250 de la Fuerza Aérea, 200 de la Marina de Guerra, 80 de las Fuerzas Especiales Conjuntas y 320 policías de unidades especializadas.

El comando tendrá agentes de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco).

La mandataria añadió que el Cuartel General del Ejército albergará un gran centro de control y operaciones, desde donde se dirigirán las acciones destinadas a combatir el crimen y garantizar la seguridad de la ciudadanía.

NUEVO ORGANISMO

La jefa de Estado también anunció la creación de la Comisión Especial del Ejecutivo de Lucha contra la Criminalidad, que tendrá como finalidad coordinar y articular esfuerzos con ministerios, instituciones públicas y actores privados vinculados a la seguridad y el orden interno.

Añadió que la estrategia incorporará la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y de las empresas de telecomunicaciones, instituciones que contribuirán con capacidades de inteligencia, información y seguimiento para fortalecer la ofensiva contra el crimen organizado.