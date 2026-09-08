El Gobierno decidió adelantar la reforma de la Policía Nacional del Perú y los cambios de personal que estaban previstos para diciembre. El ministro del Interior, César Astudillo, señaló que las primeras medidas ya comenzaron y que no esperarán la delegación de facultades.

Durante su presentación en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno, Astudillo explicó que se modificará el cronograma para ubicar al personal policial según las necesidades detectadas.

“Hay cosas que vamos a cambiar, no vamos a esperar la delegación de facultades. Vamos a empezar ya mismo, ya hemos empezado y pronto, por ejemplo, vamos a adelantar el plan de cambios y a poner a la gente donde debe estar”, declaró.

Presupuesto y reforma policial

El titular del Mininter también anunció que se reunirá con el nuevo alto mando de la PNP para evaluar la descentralización del presupuesto. La propuesta contempla que cada región policial pueda convertirse en una unidad ejecutora y administrar recursos de acuerdo con sus necesidades operativas.

Las medidas forman parte del denominado plan Mariano Santos, que plantea cambios en la formación y el perfil de oficiales y suboficiales.

“El plan Mariano Santos es la reforma de la Policía Nacional, vamos a seguirlo con o sin presupuesto, con o sin facultades”, indicó.

Astudillo sostuvo que la reforma también busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante la anticipación de delitos, la recuperación del control territorial y el retiro de herramientas utilizadas por las organizaciones criminales. A ello se suman el control de las fronteras y el fortalecimiento de una estrategia integral de seguridad.

El ministro señaló que las acciones buscan articular el funcionamiento de las distintas instituciones involucradas en seguridad. La reforma policial, los cambios de personal y la descentralización presupuestal forman parte de las medidas expuestas ante la comisión.