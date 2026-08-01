El Poder Ejecutivo formalizó la designación de Hugo Antonio Cornejo Valdivia como Director de Inteligencia Nacional de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI).

La medida fue establecida mediante la Resolución Suprema N.º 245-2026-PCM, difundida en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La resolución lleva las firmas de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, con lo que queda oficializado el nombramiento de la nueva autoridad.

La misma disposición también pone fin a la designación de Yonny Narciso Ramírez Aguilar como Director de Inteligencia Nacional de la DINI. Además, el documento expresa el agradecimiento por los servicios prestados durante el desempeño de sus funciones.