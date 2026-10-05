La presidenta de la República, Keiko Fujimori, reiteró este lunes 5 de octubre sus recientes declaraciones sobre la “paciencia” frente a los problemas que enfrenta el país y cuestionó a sectores políticos que, según afirmó, le piden esperar tras años de demandas ciudadanas.

“En los últimos días, yo ya he dicho que se me acaba la paciencia. Pero he visto a los políticos poniéndose nerviosos, arañándose entre ellos, que la presidenta debe tener paciencia. Perdón, yo llevo la voz del pueblo”, manifestó durante una actividad de entrega de títulos de propiedad.

Fujimori vincula su mensaje con seguridad y titulación

La mandataria relacionó esa posición con los reclamos por seguridad ciudadana y con la demora de familias que esperaron durante años para obtener seguridad jurídica sobre sus viviendas.

Durante la ceremonia, Fujimori cuestionó que algunas familias hayan tenido que esperar hasta 26 años para recibir un título de propiedad y sostuvo que su gobierno buscará acelerar los procesos pendientes.

“En este gobierno no queremos excusas. Queremos dar soluciones”, afirmó.

Anuncia 45 mil títulos este año y un millón hasta 2031

Fujimori anunció que el Ejecutivo tiene como meta entregar 45 mil títulos de propiedad durante 2026 y alcanzar un millón de títulos hasta 2031.

La presidenta indicó además que en los dos primeros meses de su gestión más de 10 mil familias ya recibieron títulos de propiedad.

“Hoy son 326 familias acá, pero ya son más de 10 mil familias en estos dos meses que llevamos de gobierno”, señaló durante la actividad.

Defiende trabajo de Cofopri

La mandataria destacó el papel del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) y sostuvo que la titulación no representa únicamente la entrega de un documento, sino seguridad jurídica para las familias.

El Gobierno también busca articular la formalización con proyectos vinculados a agua, vivienda, educación y salud, según señaló Fujimori durante su discurso.

“Jamás he retrocedido” ante amenazas

La presidenta también se pronunció sobre los audios y videos con presuntas expresiones violentas en su contra que actualmente son investigados por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote).

“A lo largo de mi vida política, he hecho política en la adversidad, me he enfrentado a ataques, a persecuciones, pero jamás he retrocedido. Y mucho menos ahora”, declaró.

La Dircote mantiene diligencias para verificar la autenticidad del material, identificar a los participantes y establecer el contexto en que se realizaron las expresiones. Los elementos obtenidos fueron remitidos al Ministerio Público.

Pide trabajo conjunto con nuevas autoridades

Tras las Elecciones Regionales y Municipales 2026, Fujimori aseguró que el Ejecutivo coordinará con las futuras autoridades regionales y locales, independientemente de su filiación política.

“A las futuras autoridades, desde ahora les digo que vamos a trabajar de la mano, que yo no voy a mirar los colores políticos”, afirmó.

La presidenta sostuvo que los tres niveles de gobierno deberán trabajar de manera coordinada para ejecutar proyectos y atender las necesidades de la población.