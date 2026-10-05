La presidenta de la República, Keiko Fujimori, hizo este lunes 5 de octubre un llamado a las autoridades electas en las Elecciones Regionales y Municipales 2026 para trabajar de manera coordinada con el Gobierno Nacional.

El mensaje fue pronunciado durante una ceremonia de entrega de 326 títulos de propiedad en San Juan de Lurigancho, en beneficio de más de 1.300 vecinos de asentamientos humanos, pueblos jóvenes y otras organizaciones del distrito.

“Vamos a trabajar de la mano”

Fujimori señaló que alcaldes y futuros gobernadores cumplen un papel central en la prestación de servicios y sostuvo que su gobierno buscará coordinación con las nuevas autoridades más allá de sus agrupaciones políticas.

“A las futuras autoridades, desde ahora les digo, que vamos a trabajar de la mano, que no veré los colores políticos, sino que tenemos la obligación, los tres niveles de gobierno, de trabajar como un gran equipo”, manifestó.

La mandataria añadió que, con una ruta definida para el país, confía en que los distintos niveles del Estado puedan avanzar de forma conjunta durante los próximos años.

Entrega de 326 títulos en San Juan de Lurigancho

La actividad se realizó en San Juan de Lurigancho y estuvo orientada a familias que esperaban la formalización de sus predios desde hace varios años.

La Presidencia había informado previamente que la jornada beneficiaría a más de 1.300 vecinos y que en ella también participaría el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas.

Fujimori remarcó que un título de propiedad representa seguridad jurídica para las familias y una garantía sobre el inmueble que ocupan.

Gobierno proyecta un millón de títulos hasta 2031

La presidenta sostuvo que el Ejecutivo continuará con la entrega de títulos de propiedad durante su gestión.

Indicó que la meta para 2026 es otorgar 45.000 títulos, mientras que el objetivo acumulado hasta 2031 es llegar a un millón de títulos de propiedad.

Estas cifras corresponden al anuncio realizado por la mandataria durante la actividad y deberán ejecutarse a través de los programas de formalización correspondientes.

Fujimori se refiere a amenazas investigadas por la Dircote

Durante su discurso, la presidenta también se pronunció sobre la investigación abierta por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) respecto de un material audiovisual que contendría presuntas expresiones violentas relacionadas con su vida e integridad.

Fujimori afirmó que esas expresiones “no la harán retroceder” y sostuvo que continuará con su agenda de gobierno. El Mininter informó previamente que la Dircote verifica la autenticidad del material, la identidad de los participantes y el contexto en que se produjeron las expresiones.

ERM 2026 abren nueva etapa de coordinación

El llamado presidencial se produce un día después de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, mientras la ONPE continúa procesando los resultados oficiales en distintas regiones y municipios.

Las autoridades regionales y municipales que resulten proclamadas asumirán funciones para el periodo 2027-2030, mientras el Gobierno Nacional continuará en funciones hasta 2031. La elección presidencial de Fujimori fue proclamada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones en julio de 2026.