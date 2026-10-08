El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lideró anoche un operativo sorpresa de seguridad y control en el establecimiento penitenciario Miguel Castro Castro, ubicado en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho y declarado en estado de emergencia.

La intervención tuvo como objetivo garantizar el orden y reforzar las medidas de seguridad frente a las organizaciones criminales que operan desde el interior del recinto penitenciario.

El INPE informó que estas acciones forman parte de las medidas destinadas a recuperar y consolidar el control de los establecimientos penitenciarios. “El INPE intensifica las acciones para garantizar la seguridad y mantener el orden dentro de los establecimientos penitenciarios”, señaló la institución a través de sus redes sociales.

Según el INPE, las medidas buscan impedir que los penales sean utilizados para coordinar o facilitar actividades ilícitas y fortalecer la respuesta del Estado frente a las extorsiones y otras modalidades del crimen organizado.

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Otras intervenciones

Estas acciones se suman a las intervenciones realizadas recientemente en otros establecimientos penitenciarios. Esta semana, el INPE reubicó a 71 internos del penal de Trujillo Varones, entre procesados y sentenciados por delitos como extorsión, robo agravado y organización criminal, con el propósito de reforzar el orden, el control y el principio de autoridad.

Asimismo, a inicios de octubre, la institución dispuso una intervención integral en el establecimiento penitenciario Ancón I, como parte de las medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, combatir el crimen organizado y garantizar el control efectivo de los centros penitenciarios.

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