Dos marchas estudiantiles comenzaron este jueves en París una nueva jornada de protesta por parte de los alumnos de secundaria, que intentan presionar al Gobierno francés para conseguir mejores condiciones de estudio en un momento del alta tensión social y económica en Francia.

En medio de fuertes medidas de seguridad y de críticas a ciertos métodos policiales para dispersar unas manifestaciones que comenzaron a mediados de sptiembre, diferentes organizaciones estudiantiles convocaron las protestas en dos diferentes puntos del centro de París: en la plaza de la Bastilla (15 hora local, 14 GMT) y en Chatelet (14 hora local, 13 GMT).

Otras ciudades francesas, como Lille, también han protestado en favor de las mejoras para el sector educativo.

EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH

Las marchas de este jueves suceden después de las multitudinarias movilizaciones del martes, cuando, según los sindicatos, protestaron en toda Francia 450.000 personas.

Debido a emblemáticos casos de adolescentes gravemente heridos durante los piquetes tras intervenciones policiales (uno perdió una mano, otro la visión de un ojo y un tercero sufrió graves heridas en la boca y la mandíbula), madres y padres se han unido a las manifestaciones tanto para respaldar las reivindicaciones, como para proteger a sus hijos .

EFE/EPA/FIRAS ABDULLAH

El Gobierno francés, por su parte, ha asegurado que las fuerzas del orden se han visto ante situaciones de extrema de violencia por parte de los manifestantes.

No obstante, el Ejecutivo reconoció que el malestar estudiantil es legítimo y su ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció este mismo jueves que en breve detallaría un plan de reemplazos de profesores, uno de los reclamos de los jóvenes, quienes se quejan de no contar con docentes suficientes.

Enfrentamientos

Las primeras cargas policiales se han producido en el final de las marchas estudiantiles de París, con el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad que intentan dispersar la concentración en la plaza de la Bastilla.

La legendaria plaza acogió este jueves a miles de jóvenes en una movilización que se había desarrollado sin incidentes reseñables.

Estudiantes congregados en una estatua en Francia con una bengala que lanza humo rojo

De acuerdo con las autoridades y las versiones de algunos medios, ciertos manifestantes empezaron a lanzar objetos contundentes contra los agentes.

(Foto de JULIEN DE ROSA / AFP)

La Jefatura de Policía de París informó de que se han producido “algunos lanzamientos de adoquines y disparos de morteros pirotécnicos contra las fuerzas del orden desplegadas en la calle de la Bastilla”, pero sin registrarse “ningún herido”.

(Foto de JULIEN DE ROSA / AFP)

“La plaza de la Bastilla está llena (...) Ante esto, de común acuerdo con el organizador, los efectivos acompañan la salida de una columna hacia Nación a través de las vías Calle de Lyon, Avenida Daumesnil y bulevar Diderot”, detalló la Jefatura de Policía.

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Video: Canal N

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