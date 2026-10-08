Un jalador de colectivos fue asesinado a balazos cerca del Terminal Atocongo, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores. La víctima se encontraba trabajando en un paradero cuando fue atacada por desconocidos, que huyeron del lugar tras perpetrar el crimen.

El trabajador recibió múltiples impactos de bala y murió en el lugar, sobre la vía pública, generando alarma entre conductores y pasajeros que se encontraban en las inmediaciones.

Transportistas de la zona denunciaron que vienen siendo víctimas de extorsiones y cobro de cupos por parte de una banda que se autodenomina “Los Mexicanos” .

Según señalaron a América Noticias, las amenazas y exigencias económicas contra los trabajadores que operan en las rutas hacia el sur de Lima se habrían intensificado durante los últimos meses.

La Depincri de San Juan de Miraflores quedó a cargo de las investigaciones. Como parte de las diligencias, la Policía analizará las cámaras de videovigilancia de los establecimientos cercanos.

Transportistas de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad en los paraderos informales y solicitaron mayor presencia policial en la zona.

Este nuevo homicidio se suma a otros hechos de violencia registrados en el mismo sector. En enero y junio de este año, otros dos conductores de colectivos fueron asesinados a tiros mientras esperaban pasajeros en un paradero informal ubicado debajo del puente Atocongo.

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