La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutó un megaoperativo en el centro comercial Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, que permitió intervenir 15 puestos comerciales y detener a 10 presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Cachineros de Mesa Redonda”.
En el operativo participaron alrededor de 80 efectivos policiales, quienes realizaron acciones de control e intervención en los establecimientos señalados como parte de la presunta organización dedicada a la comercialización de productos de procedencia ilícita.
Durante la intervención, los agentes incautaron 2 mil celulares y 14 tablets de procedencia del Ministerio de Educación, además de audífonos, cargadores y otros accesorios que llevaban logotipos de reconocidas marcas.
Los 10 intervenidos y la mercadería incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias e investigaciones correspondientes por la presunta comisión de delitos aduaneros y contra la propiedad industrial.
Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar la procedencia de los equipos incautados y establecer el grado de responsabilidad de los intervenidos. Asimismo, se realizarán las pericias y verificaciones correspondientes sobre los celulares, tablets y demás accesorios decomisados durante el operativo.
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