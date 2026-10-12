El jefe del Indeci, general EP Luis Vásquez, informó que el país registra 58 incendios forestales activos, mientras continúan las labores de monitoreo y evaluación de daños en coordinación con las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

El Ministerio de Defensa informó que viene coordinando operaciones terrestres y aéreas para combatir los incendios forestales registrados en diversas zonas del país, con el objetivo de proteger a la población y preservar los recursos naturales.

Las acciones se desarrollan en Cusco, Ayacucho, Apurímac, Junín, Áncash, Puno, Arequipa y Cajamarca, con la participación del Ejército del Perú (EP) y la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

En Ayacucho, efectivos de la Segunda Brigada de Infantería y del batallón Los Cabitos N.° 51 trabajan para controlar el incendio en el sector de Huaysuy, localidad de San José de Secce, distrito de Santillana, provincia de Huanta . Las labores se realizan junto con personal de Defensa Civil, voluntarios y brigadas de apoyo para sofocar las llamas que afectan pastizales, plantaciones de eucalipto y vegetación nativa. Hasta el momento, no se reportan daños personales.

En Cusco, la Fuerza Aérea desplegó aeronaves para reforzar las operaciones de control y extinción del fuego. El avión Beechcraft King Air 360C efectuó labores de reconocimiento aéreo, mientras que un C-27J Spartan trasladó el sistema Guardián. Asimismo, se dispuso el empleo de helicópteros MI-17 equipados con el sistema helibalde para realizar descargas de agua y apoyar el trabajo de los equipos terrestres. En Puno, integrantes de la Cuarta Brigada de Montaña participan en las labores de mitigación en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito.

Por su parte, el Comando Especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) desplegó acciones por tierra y aire, con la participación de Compañías de Intervención Rápida para Desastres, para contener el avance de las llamas y proteger a las comunidades y el entorno natural.

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que los incendios registrados en Parobamba y Matacoto, en Áncash, y Puyca, en Arequipa, fueron extinguidos gracias al trabajo de las autoridades locales y los pobladores, además de las condiciones meteorológicas favorables.

En tanto, el incendio en el sector Pampay, distrito y provincia de Sihuas, en Áncash, permanece controlado, con un reporte preliminar de 25 hectáreas de cobertura natural destruidas.

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