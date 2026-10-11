Las investigaciones arqueológicas en el sitio de Antashuaypu, ubicado en el distrito de Andajes, provincia limeña de Oyón, han identificado evidencias que amplían el conocimiento sobre la presencia de la cultura Wari en la cuenca alta del río Huaura .

Según el arqueólogo Joseph Bernabé Romero, los hallazgos permiten reconstruir la ocupación de este territorio desde el Horizonte Medio, entre los años 600 y 900 d. C., hasta las épocas prehispánicas posteriores y el periodo colonial.

Uno de los principales aportes del estudio es la posible relación entre la influencia Wari y el desarrollo de conocimientos agrícolas e hidráulicos en la zona, precisó a la agencia Andina. Entre las evidencias destaca un canal de aproximadamente 10 kilómetros de longitud, además de sistemas de andenería que habrían permitido aprovechar el agua y ampliar las áreas de cultivo. Los investigadores también encontraron restos óseos de camélidos y evidencias de productos de diferentes pisos ecológicos, lo que revela prácticas de intercambio y complementariedad económica.

Las excavaciones también han permitido conocer mejor a los Andax, sociedad que se desarrolló durante el Intermedio Tardío y que habría tenido una identidad cultural propia, expresada en su arquitectura, cerámica y tradiciones. Asimismo, se identificaron diversas prácticas funerarias, con entierros dentro de viviendas, muros, terrazas y cuevas. Entre los hallazgos figuran tumbas asociadas con cerámica de estilo Kayash y piezas de época inca, algunas vinculadas posiblemente con personajes de mayor jerarquía social.

La hipótesis sobre la presencia Wari se sustenta también en una tumba hallada anteriormente en el sector de Santa Rosa, en Andajes, que contenía cuatro vasijas, algunas relacionadas con la cerámica Pachacamac 2A. Una de ellas representa a un personaje sentado con un tocado de cuatro puntas y un ser mitológico. Según Bernabé Romero, estos elementos apuntan a un posible contexto funerario de élite Wari, aunque se requieren nuevos estudios para precisar el alcance de su influencia en la región.

La temporada de campo de 2026 concluyó y el proyecto pasó a la etapa de análisis de laboratorio, donde se estudiarán más de 30 cajas de materiales arqueológicos con apoyo de especialistas en distintas disciplinas. Los trabajos continuarán en 2027 con nuevas excavaciones en Antashuaypu para profundizar el conocimiento sobre la ocupación del sitio y su posible función como residencia del curaca principal de los Andax. La investigación está a cargo de arqueólogos de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con participación de voluntarios de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y apoyo de las autoridades y la comunidad local.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad