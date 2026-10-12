El Perú suma una tercera raza canina reconocida internacionalmente. Se trata del perro chaku andino cusqueño, reconocido por la Federación Canina Americana durante una asamblea realizada el viernes 9 de octubre en Guadalajara, México. Así lo informó Jaime Rodríguez Valencia, presidente de la Asociación Canófila Peruana - Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE), quien destacó que este logro se suma al reconocimiento del perro sin pelo del Perú y del pastor chiribaya.

El chaku andino cusqueño es un perro vinculado a las actividades rurales de las zonas altoandinas, donde ayuda a conducir y proteger ganado, como alpacas, ovejas y cabras. Según Rodríguez Valencia, estos ejemplares están presentes en regiones como Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Pasco, principalmente en localidades situadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde también cumplen funciones de vigilancia y protección de las familias.

Entre sus principales características destaca su doble pelaje, compuesto por una capa externa y una lanilla interna que lo protege de las bajas temperaturas. Además, presenta tres variedades según su tamaño: pequeño, mediano y grande. El dirigente señaló que se trata de un perro activo, vigilante y adaptado a las exigencias del campo, cuya presencia se mantiene a lo largo de varias generaciones en las comunidades andinas.

Rodríguez Valencia precisó que el reconocimiento es resultado de más de diez años de investigación, visitas a comunidades, recopilación de testimonios e identificación de ejemplares. No obstante, aclaró que todavía no existen evidencias arqueológicas que permitan confirmar el origen prehispánico del chaku cusqueño.

En ese sentido, expresó su expectativa de que futuras investigaciones aporten información sobre su antigüedad y contribuyan a preservar esta raza vinculada con la vida rural de los Andes peruanos.

🐕🇵🇪 La Federación Canina Americana reconoció al perro chaku cusqueño como una raza originaria del Perú, durante una asamblea de esta institución especializada realizada el viernes 9 de octubre en Guadalajara, México. ⛰️ Esta raza canina vive por encima de los 3000 metros de altura y es utilizada para cuidar el ganado, incluso frente a amenazas como los pumas andinos. #Perú #ChakuCusqueño #RazaCanina #TVPerúNoticias — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) October 11, 2026

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