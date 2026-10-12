El Perú suma una tercera raza canina reconocida internacionalmente. Se trata del perro chaku andino cusqueño, reconocido por la Federación Canina Americana durante una asamblea realizada el viernes 9 de octubre en Guadalajara, México. Así lo informó Jaime Rodríguez Valencia, presidente de la Asociación Canófila Peruana - Unión Canófila Peruana (ACP-UCPE), quien destacó que este logro se suma al reconocimiento del perro sin pelo del Perú y del pastor chiribaya.
El chaku andino cusqueño es un perro vinculado a las actividades rurales de las zonas altoandinas, donde ayuda a conducir y proteger ganado, como alpacas, ovejas y cabras. Según Rodríguez Valencia, estos ejemplares están presentes en regiones como Cusco, Puno, Ayacucho, Apurímac y Pasco, principalmente en localidades situadas por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, donde también cumplen funciones de vigilancia y protección de las familias.
Entre sus principales características destaca su doble pelaje, compuesto por una capa externa y una lanilla interna que lo protege de las bajas temperaturas. Además, presenta tres variedades según su tamaño: pequeño, mediano y grande. El dirigente señaló que se trata de un perro activo, vigilante y adaptado a las exigencias del campo, cuya presencia se mantiene a lo largo de varias generaciones en las comunidades andinas.
Rodríguez Valencia precisó que el reconocimiento es resultado de más de diez años de investigación, visitas a comunidades, recopilación de testimonios e identificación de ejemplares. No obstante, aclaró que todavía no existen evidencias arqueológicas que permitan confirmar el origen prehispánico del chaku cusqueño.
En ese sentido, expresó su expectativa de que futuras investigaciones aporten información sobre su antigüedad y contribuyan a preservar esta raza vinculada con la vida rural de los Andes peruanos.
TE PUEDE INTERESAR:
- Papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar: ¿qué pasará con su visita a Perú?
- Ica: identifican a los cinco fallecidos tras brutal choque frontal en la Panamericana Sur
- ¿Qué significa tener un nódulo pulmonar? Esto explica un oncólogo tras el caso del papa León XIV
- Oyón: Descubren evidencias de la cultura Wari en la cuenca alta del río Huaura
- ERM 2026: JEE iniciará este lunes las audiencias públicas de recuento de votos