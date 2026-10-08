A poco más de un mes de la visita del papa León XIV al país y también a la ciudad de Cusco, la feligresía local alista todo lo concerniente a la llegada del máximo representante de la Iglesia.

La visita apostólica oficial comprende un itinerario que inicia en Lima el 11 de noviembre, para luego visitar Callao, Chiclayo, Cusco y finalmente Pucallpa.

En la Ciudad Imperial se confirmó su arribo para la mañana del 15 de noviembre, cuando será recibido en el aeropuerto Alejandro Velasco, donde las autoridades provinciales le entregarán las llaves de la ciudad.

Posteriormente abordará su papamóvil hacia la explanada de Sacsayhuamán, donde tendrá un encuentro con la juventud creyente y le ofrecerá la llamada ‘Rosa Papal’ a la imagen de la Virgen de Belén.

“Después de Sacsayhuamán, el papa llegará a la Plaza Mayor de Cusco, donde brindará la oración del Ángeluz, que siempre da al medio día desde el Vaticano, luego va a bendecir y obsequiar un sudario con las oraciones papales al Taytacha de Los Temblores, luego retorna al aeropuerto para dirigerse a Pucallpa”, citó el monseñor Israel Condorhuamán, vicario de la Arquisiócesis de Cusco.

Con esto se conoce el itinerario completo del sumo pontífice en Cusco, cuyas autoridades se reúnen constantemente para brindar todas las facilidades a la comitiva del Vaticano y a los feligreses que acompañarán a León XIV durante su rápida estadía en la Ciudad Imperial.