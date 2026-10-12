Las personas que realizan teletrabajo en el Perú deben comunicar con cinco días hábiles de anticipación cualquier cambio de su lugar habitual de trabajo, salvo causa debidamente justificada. Además, las actividades personales no autorizadas durante la jornada laboral pueden dar lugar a procedimientos disciplinarios.

Estas disposiciones forman parte de las modificaciones al Reglamento de la Ley N.° 31572, Ley del Teletrabajo, aprobadas mediante el Decreto Supremo N.° 009-2026-TR, publicado el 22 de julio de 2026 en el Diario Oficial El Peruano.

Los cambios, aplicables a entidades públicas y empresas privadas dentro del ámbito de la normativa, también precisan las obligaciones relacionadas con el cuidado de los equipos, la seguridad de la información, la evaluación de riesgos laborales y las pausas activas.

¿Qué cambia con las nuevas reglas del teletrabajo en Perú?

Enrique Arias, asociado del área laboral del estudio Pérez-Llorca, Miranda & Amado, explicó que trabajar desde casa u otro lugar autorizado no elimina las responsabilidades laborales ni las obligaciones de cumplir con las tareas asignadas durante la jornada.

Si bien el teletrabajo ofrece flexibilidad respecto a la asistencia física a una oficina, el empleador conserva facultades de supervisión y puede establecer mecanismos para verificar el cumplimiento de las funciones.

La actualización normativa busca precisar tanto los deberes del trabajador como las responsabilidades de las empresas, considerando también la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Teletrabajadores deben avisar cinco días antes de cambiar de ubicación

Una de las disposiciones más importantes establece que el trabajador puede modificar el lugar habitual desde donde realiza sus funciones, pero debe comunicar esta decisión con al menos cinco días hábiles de anticipación.

La obligación se encuentra contemplada en el artículo 21 del reglamento modificado y admite excepciones cuando exista una causa debidamente justificada.

La comunicación deberá presentarse mediante los canales físicos o digitales establecidos por el empleador y tendrá carácter de declaración jurada, mediante la cual el trabajador garantiza condiciones informáticas y de comunicación adecuadas en la nueva ubicación.

Después de recibir el aviso, corresponde al empleador evaluar los riesgos del espacio destinado al teletrabajo y adoptar las medidas de prevención necesarias.

¿Pueden sancionarte por realizar actividades personales durante el teletrabajo?

La actualización normativa también regula las actividades particulares que no guardan relación con las funciones laborales.

Según el nuevo artículo 10-A, estas actividades deben sujetarse a las políticas de permisos y licencias establecidas por la empresa, tomando en cuenta las condiciones de conciliación entre la vida familiar y laboral.

Si el empleador identifica actividades personales no autorizadas durante la jornada, el trabajador deberá tener la oportunidad de justificarlas.

Cuando no exista una justificación, la empresa podrá iniciar el procedimiento correspondiente para determinar si hubo una infracción y qué medida disciplinaria resulta aplicable.

La sanción no es automática. Deben respetarse los principios de legalidad, tipicidad, razonabilidad y debido procedimiento. La norma tampoco establece que cualquier actividad personal constituya necesariamente una falta grave.

Uso de computadoras y equipos del trabajo: ¿cuáles son las obligaciones?

El reglamento precisa que los teletrabajadores deben conservar y custodiar adecuadamente los equipos, dispositivos, programas y otros bienes proporcionados por su empleador.

Estos recursos deben utilizarse exclusivamente para actividades laborales y se debe impedir que personas ajenas a la organización accedan a ellos.

Arias también destaca la importancia de utilizar los canales oficiales para comunicar fallas técnicas o problemas de conectividad que impidan cumplir con las tareas.

Si la interrupción ocurre por caso fortuito o fuerza mayor, no podrá imputarse como una falta disciplinaria ni utilizarse para perjudicar la remuneración o productividad del trabajador, siempre que el problema sea acreditado oportunamente bajo criterios de razonabilidad.

Pausas activas son obligatorias durante la jornada de teletrabajo

Otra modificación importante se relaciona con la seguridad y salud en el trabajo.

El empleador debe determinar y comunicar los periodos destinados a pausas activas, considerando las características del puesto, los riesgos identificados y las condiciones del trabajador.

Por su parte, el teletrabajador tiene la obligación de realizar estas pausas conforme a las indicaciones proporcionadas por la empresa.

El objetivo de estas medidas es prevenir riesgos ergonómicos y otros problemas de salud asociados con determinadas condiciones de trabajo.

¿Puede la empresa supervisar el lugar donde realizas teletrabajo?

El Decreto Supremo N.° 009-2026-TR establece que los empleadores deben identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar medidas correctivas relacionadas con las condiciones del teletrabajo.

Para ello, pueden realizar verificaciones físicas o digitales del lugar habitual de prestación de servicios. La oportunidad de la evaluación debe comunicarse al trabajador con una anticipación mínima de 48 horas.

Sin embargo, la evaluación se limita al espacio habilitado para trabajar y no se extiende automáticamente a todas las habitaciones del domicilio.

También existe la posibilidad de utilizar mecanismos de autoevaluación, mediante acuerdo entre el empleador y el trabajador, de acuerdo con las condiciones establecidas por el reglamento.

¿Qué deben hacer las empresas para cumplir con el reglamento?

Ante las modificaciones, Enrique Arias recomienda a las organizaciones establecer políticas internas claras que permitan a los trabajadores conocer sus responsabilidades.

Entre las medidas sugeridas por el especialista figuran definir mecanismos para reportar actividades laborales, establecer procedimientos de comunicación ante fallas técnicas y reforzar las instrucciones sobre el uso adecuado de equipos y la protección de información confidencial.

También considera importante mantener programas de capacitación y difusión para que los trabajadores conozcan sus derechos, deberes y las consecuencias de eventuales incumplimientos.

La actualización del reglamento exige que las empresas contemplen estas obligaciones dentro de sus procedimientos, sin desconocer los derechos laborales y las garantías aplicables a los trabajadores.