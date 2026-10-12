El uso indebido de celulares y otros dispositivos electrónicos, así como acumular más de tres tardanzas injustificadas durante un bimestre, serán considerados faltas graves en los colegios públicos del Perú, según los nuevos Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar presentados este lunes 12 de octubre por el Ministerio de Educación (Minedu).

El anuncio fue realizado por el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, durante una ceremonia encabezada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en el colegio Felipe Santiago Estenos, ubicado en el distrito de Chaclacayo, en Lima.

La propuesta establece tres niveles de infracciones: leves, graves y muy graves, e incorpora sanciones que van desde amonestaciones hasta la separación definitiva de una institución educativa. El objetivo, según el Gobierno, es fortalecer la autoridad de directores y docentes, prevenir la violencia escolar y mejorar la convivencia en las aulas.

¿Qué faltas graves establece el Minedu para los colegios públicos?

Los nuevos lineamientos contemplan como falta grave el uso indebido de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante las actividades escolares.

También se incluye la acumulación de cuatro o más tardanzas injustificadas en un mismo bimestre, así como la reincidencia en tres o más faltas leves durante el año escolar.

De acuerdo con la información presentada por el Minedu, las siguientes conductas serán consideradas faltas graves:

Uso indebido de celulares y otros dispositivos electrónicos.

Más de tres tardanzas injustificadas durante un bimestre.

Daños a la propiedad escolar.

Reincidencia en tres o más faltas leves durante el año.

Agresiones físicas leves sin lesiones y agresiones psicológicas.

Posesión o consumo de sustancias prohibidas.

Presentación de justificativos simples adulterados.

Conductas que vulneren la intimidad, dignidad o integridad de otros estudiantes.

Retos o incitación a conductas peligrosas o humillantes.

Acciones que atenten contra la imagen institucional.

Estas disposiciones forman parte de una propuesta normativa que todavía debe completar el proceso de prepublicación antes de entrar en vigencia.

¿Cuáles serán las faltas leves y muy graves en los colegios?

La propuesta también contempla una clasificación para diferenciar las conductas cotidianas de las infracciones que representan un mayor riesgo para la comunidad educativa.

Entre las faltas leves figuran distraerse durante las clases, no prestar atención a las explicaciones del docente o interrumpir y distraer a otros compañeros.

En cambio, las faltas muy graves incluyen actos de violencia, conductas delictivas y situaciones que comprometan seriamente la seguridad de estudiantes y profesores.

Clasificación propuesta de las faltas escolares

Faltas leves

Nivel 1

Distraerse en clase, no prestar atención o distraer a otros estudiantes.

Faltas graves

Nivel 2

Mal uso de celulares, tardanzas reiteradas, daños materiales, agresiones leves y otras conductas contempladas en la propuesta.

Faltas muy graves

Nivel 3

Acoso escolar, violencia sexual, extorsión, robos, posesión de armas y otras conductas de extrema gravedad.

Entre las infracciones muy graves detalladas por el sector Educación figuran el acoso escolar, la violencia sexual, la extorsión, la coacción, los cobros de cupos, la discriminación, los actos de odio y la apología de la violencia.

Asimismo, se incluyen el uso de artefactos incendiarios o explosivos, el hurto o robo, la posesión o utilización de armas y objetos punzocortantes, la falsificación de documentos oficiales y el fraude en evaluaciones.

También estarán comprendidas la difusión de información privada, la promoción o venta de sustancias prohibidas y la organización de actividades delictivas o apuestas.

¿Qué sanciones podrán aplicar los directores de colegios?

El ministro José Antonio Chang explicó que los nuevos lineamientos buscan devolver autonomía a los directores y docentes para gestionar la disciplina, mediante procedimientos y sanciones proporcionales a cada infracción.

Para las faltas leves, se contemplan medidas correctivas como amonestaciones verbales o escritas, reparación del daño ocasionado, restricciones temporales para participar en determinadas actividades y separación temporal del aula.

En los casos de mayor gravedad, el director podrá aplicar sanciones como la suspensión de hasta tres días hábiles, matrícula condicional y, ante faltas muy graves, separación definitiva del colegio.

La propuesta señala que las decisiones deberán considerar la edad del estudiante, sus antecedentes disciplinarios, las circunstancias del hecho y el daño causado.

¿Qué pasará con los alumnos expulsados de sus colegios?

Chang precisó que los estudiantes separados definitivamente de una institución educativa podrán continuar su formación mediante una modalidad híbrida administrada por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).

Esta alternativa combinará enseñanza curricular virtual con atención presencial orientada a la reinserción educativa y social del estudiante.

Asimismo, se contempla acompañamiento psicológico tanto para los menores como para sus familias, con el propósito de garantizar la continuidad de sus estudios.

Si los hechos constituyen una presunta infracción penal, deberán comunicarse a la comisaría o Fiscalía correspondiente para que las autoridades competentes actúen conforme al marco legal.

Colegios deberán reportar faltas graves en un máximo de 24 horas

La propuesta establece un procedimiento de actuación para el personal educativo cuando se detecte una falta disciplinaria.

En primer lugar, los docentes o trabajadores deberán intervenir para detener la conducta y proteger a los integrantes de la comunidad escolar.

Posteriormente, deberán registrar lo sucedido e informar al director dentro de un plazo máximo de 24 horas cuando se trate de faltas graves o muy graves.

Las familias también deberán ser notificadas. Luego se evaluarán las medidas correctivas o sancionadoras, atendiendo a la gravedad de los hechos y a las circunstancias particulares de cada estudiante.

Minedu también plantea restricciones al maquillaje y cabello teñido

Además de las sanciones disciplinarias, Chang anunció que los lineamientos incluirán criterios sobre la presentación personal de los estudiantes de colegios públicos.

Entre las restricciones propuestas se encuentran el uso de maquillaje, las uñas pintadas y el cabello teñido o considerado excesivamente largo.

El ministro también señaló que se establecerán criterios para regular la longitud de las faldas del uniforme escolar.

Durante la presentación en Chaclacayo, Chang afirmó que los colegios privados podrán establecer sus propias reglas de presentación personal, en el marco de su autonomía institucional.

¿Cuándo entrarán en vigencia las nuevas reglas del Minedu?

Los Lineamientos para la Gestión de la Disciplina Escolar se encuentran en etapa de prepublicación, durante la cual podrán recibirse aportes de especialistas, representantes de la sociedad civil y otros sectores interesados.

Según informó el ministro de Educación, una vez aprobada la norma, las instituciones educativas tendrán un plazo de 30 días para adecuar sus documentos de gestión a las nuevas disposiciones.

Por ello, las sanciones y reglas anunciadas todavía deben considerarse parte de una propuesta y no como un reglamento disciplinario de aplicación general ya aprobado.