El Ministerio de Educación (Minedu) restringió el uso personal, recreativo y no pedagógico de teléfonos celulares durante la jornada escolar de la educación Inicial.

La medida regirá en instituciones y programas educativos públicos y privados del país, según lo señalado en la Resolución Ministerial N.° 612-2026-Minedu, publicada ayer.

La disposición se refiere a llamadas, mensajes, videojuegos, redes sociales, reproducción de contenidos y toma de fotografías o videos, así como cualquier otra actividad que no responda a una finalidad educativa autorizada.

El objetivo es fortalecer el aprendizaje, el bienestar y el desarrollo integral infantil, se señala en la normativa.

No obstante, la norma señala que los celulares podrán utilizarse excepcionalmente cuando sean necesarios para atender necesidades educativas específicas.

Entre estas se incluye barreras para el aprendizaje, problemas de salud, condiciones de discapacidad u otras circunstancias debidamente sustentadas.

Consideraciones

En dichos casos, el uso deberá contar con la supervisión del personal educativo correspondiente.

El Minedu también precisó que los dispositivos tecnológicos distintos a los teléfonos celulares podrán emplearse excepcionalmente como recursos pedagógicos.

Esto, siempre que exista una finalidad educativa clara y una planificación previa acorde con las características de los menores.

La Resolución Ministerial N.° 612-2026-Minedu señala que su utilización deberá ser breve, pertinente y acompañada por el docente.

Además, debe complementar las experiencias de juego, exploración, movimiento, comunicación e interacción, consideradas fundamentales en esta etapa.

Los centros educativos deben incorporar disposiciones en sus reglamentos internos y planes anuales para ejecutar la restricción.