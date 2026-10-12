El papa León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre para someterse a una operación destinada a extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, según informó la Santa Sede. El ingreso se producirá antes del mediodía, aunque todavía no se ha precisado si la intervención quirúrgica se realizará ese mismo día.

A sus 71 años, el pontífice, de nombre secular Robert Francis Prevost, afrontará su primera intervención médica importante conocida desde que fue elegido jefe de la Iglesia católica en mayo de 2025. León XIV es conocido por mantener una agenda intensa y practicar actividades deportivas, especialmente tenis.

El papa anunció el domingo 11 de octubre, al finalizar la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, que los médicos habían identificado un nódulo pulmonar durante unas revisiones recientes. Según explicó, la lesión fue detectada en una fase muy inicial y se encuentra bien localizada.

¿Cuándo será operado el papa León XIV?

El pontífice comunicó que la operación estaba programada para los próximos días, siguiendo las recomendaciones de sus médicos.

Posteriormente, el Vaticano confirmó que será hospitalizado el martes 13 de octubre en Roma, aunque no precisó la fecha ni la hora exactas de la cirugía.

Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, indicó que los médicos prevén una estancia hospitalaria de aproximadamente una semana después de la intervención.

¿Qué es un nódulo pulmonar y qué riesgos presenta?

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa de tejido que aparece en el pulmón. Muchos de estos hallazgos son benignos, aunque algunos pueden estar asociados con enfermedades que requieren un estudio más detallado, incluido el cáncer de pulmón.

La mayoría de los nódulos pequeños no provoca síntomas y suele detectarse durante exámenes médicos de rutina. Su evaluación depende de factores como el tamaño, las características observadas en las imágenes y los antecedentes del paciente.

En determinados casos, los especialistas recomiendan realizar controles, biopsias o una intervención quirúrgica para establecer la naturaleza de la lesión.

En el caso de León XIV, el Vaticano no ha informado si el nódulo es benigno o maligno, por lo que no existe confirmación oficial de un diagnóstico de cáncer.

¿Dónde será operado el papa León XIV?

La intervención se realizará en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, uno de los principales centros hospitalarios de la capital italiana.

El establecimiento tiene una estrecha relación con el Vaticano y ha atendido a diversos pontífices durante las últimas décadas.

El papa Francisco permaneció hospitalizado en el Gemelli durante varias semanas antes de su fallecimiento en abril de 2025.

Juan Pablo II también recibió atención médica en este establecimiento en distintas ocasiones durante su pontificado, entre 1978 y 2005.

El complejo dispone de instalaciones destinadas a la atención de los pontífices, incluida una zona reservada que cuenta con espacios médicos y una pequeña capilla.

¿La operación afectará el viaje del papa León XIV a Perú?

Una de las principales interrogantes tras el anuncio médico es la continuidad del viaje apostólico de León XIV a América Latina, programado del 6 al 17 de noviembre de 2026.

La gira contempla visitas a Uruguay, Argentina y Perú, país con el que el pontífice mantiene un vínculo especial por su trayectoria religiosa.

Antes de convertirse en papa, Robert Francis Prevost desarrolló una parte importante de su labor pastoral en Perú, donde fue misionero y posteriormente obispo de Chiclayo. También obtuvo la ciudadanía peruana.

Hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado modificaciones en el itinerario. Sin embargo, el cumplimiento de la agenda dependerá de su evolución médica y de las recomendaciones de los especialistas después de la cirugía.