El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 11 de octubre que Rusia y Ucrania alcanzaron un acuerdo de cese del fuego energético, destinado a suspender los ataques contra instalaciones de suministro eléctrico y otras infraestructuras energéticas de ambos países.

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense afirmó que la tregua entraba en vigor de manera inmediata y aseguró que ambas partes habían aceptado sus condiciones.

No obstante, el anuncio generó incertidumbre debido a que ni Moscú ni Kiev habían confirmado previamente la existencia de un acuerdo formal. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reconoció que desconocía los detalles de la supuesta tregua, aunque expresó su disposición a respaldarla si Rusia también se comprometía a cumplirla.

Zelenski dice que desconocía el acuerdo anunciado por Trump

En declaraciones al portal estadounidense Axios, Zelenski manifestó su sorpresa por el anuncio de Washington y señaló que Ucrania estaba dispuesta a aceptar una suspensión recíproca de los ataques contra infraestructura energética.

El mandatario ucraniano explicó que, si Trump había negociado el acuerdo con el presidente ruso, Vladímir Putin, Kiev necesitaría conocer cuándo comenzaría su aplicación y cuáles serían sus condiciones.

Posteriormente, Zelenski reiteró que Ucrania respalda un alto el fuego siempre que Rusia también lo respete y existan garantías concretas para su implementación.

Hasta ese momento, las autoridades rusas no habían anunciado públicamente su aceptación de los términos mencionados por Trump, por lo que tampoco estaba confirmada la aplicación efectiva de la tregua.

Acuerdo entre Trump y Putin sobre diésel ruso aumenta las tensiones

El anuncio se produjo después de que Trump informara el viernes 9 de octubre sobre un acuerdo con Putin para facilitar el suministro de diésel ruso a Estados Unidos y otros mercados internacionales.

La medida estuvo acompañada de una flexibilización de determinadas sanciones estadounidenses sobre el combustible procedente de Rusia, una decisión cuestionada por Zelenski y por legisladores de Estados Unidos.

Trump considera que los ataques ucranianos contra refinerías rusas han contribuido a agravar las dificultades del mercado internacional de combustibles y el incremento de precios que afecta a los consumidores estadounidenses.

Por su parte, Ucrania sostiene que sus operaciones contra instalaciones petroleras rusas responden a los ataques que Moscú ejecuta contra la infraestructura energética ucraniana desde el inicio de la invasión a gran escala, en febrero de 2022.

La controversia ocurre en un contexto de preocupación por los precios del combustible en Estados Unidos, antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2026.

Trump pide cambiar al presidente de Ucrania y Zelenski responde

Las tensiones entre Washington y Kiev también aumentaron después de que Trump sugiriera el sábado 10 de octubre que Ucrania debería contar con un nuevo presidente que pudiera negociar un acuerdo de paz con Rusia.

En respuesta, Zelenski sostuvo durante una entrevista emitida por la cadena estadounidense ABC que corresponde únicamente a la ciudadanía ucraniana decidir quién debe gobernar el país.

Actualmente, Ucrania mantiene vigente la ley marcial debido a la invasión rusa, lo que impide desarrollar elecciones presidenciales bajo las condiciones electorales ordinarias.

Zelenski ha indicado que su gobierno estaría dispuesto a organizar elecciones si Rusia acepta un alto el fuego completo que permita garantizar la seguridad del proceso electoral.

Ucrania plantea 60 días de alto el fuego para organizar elecciones

Durante su entrevista con ABC, Zelenski propuso que Rusia acepte una suspensión total de las hostilidades durante 60 días, periodo que, según explicó, permitiría preparar elecciones en Ucrania.

La propuesta difiere de la tregua energética anunciada por Trump, pues esta última se limitaría a suspender ataques contra instalaciones vinculadas con el suministro y la producción de energía.

Rusia ha rechazado anteriormente la posibilidad de un alto el fuego prolongado, al considerar que permitiría a las fuerzas ucranianas reorganizarse y reforzar sus capacidades militares.

Por ahora, el anuncio estadounidense no equivale a un acuerdo general para poner fin a la guerra. Las condiciones, los mecanismos de verificación y el cumplimiento efectivo de una eventual tregua energética continúan pendientes de confirmación por las partes involucradas.