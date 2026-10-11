La expansión de la inteligencia artificial (IA) en la creación literaria está impulsando nuevas iniciativas para identificar los libros escritos por personas. Durante la Feria del Libro de Fráncfort, en Alemania, representantes del sector editorial presentaron sistemas de certificación destinados a ofrecer mayor transparencia sobre el proceso de escritura.

Las propuestas surgen en medio de controversias por el presunto uso de herramientas generativas en novelas, así como por la dificultad de determinar cuándo una obra ha sido redactada por un autor y cuándo ha recibido asistencia tecnológica.

Los mecanismos de certificación incluyen programas de detección de IA, entrevistas con escritores y declaraciones de autoría. Sin embargo, sus impulsores reconocen diferentes niveles de uso permitido de estas herramientas, mientras otros representantes del sector cuestionan la eficacia de los controles.

¿Cómo funcionan los sellos que certifican libros escritos por humanos?

En Francia, la plataforma de autoedición y agencia literaria Librinova ha desarrollado una etiqueta denominada “creación humana”, dirigida a autores que desean acreditar su participación en el proceso de escritura.

Para obtenerla, los escritores deben someter sus obras a un análisis mediante un programa de detección de inteligencia artificial y participar posteriormente en una entrevista con un auditor.

Durante esa evaluación se examina el proceso de creación del libro, con el objetivo de reunir elementos que respalden su autoría.

Según la empresa, aproximadamente 200 obras han recibido hasta ahora esta certificación.

Charlotte Allibert, cofundadora de Librinova, explicó a la agencia AFP que el interés por este mecanismo responde a la preocupación de los escritores ante posibles sospechas sobre el uso de IA.

“Cada vez tienen más miedo de que se sospeche que utilizan IA”, afirmó, en referencia especialmente a los autores que publican sus libros de manera independiente.

Reino Unido permite un uso limitado de inteligencia artificial

En el Reino Unido, la empresa emergente Books By People ha desarrollado un certificado basado en criterios que denomina “literatura orgánica”.

El sistema establece que el autor debe ser responsable de la escritura del libro, aunque permite determinadas aplicaciones de inteligencia artificial, como la corrección ortográfica o gramatical.

Esme Dennys, cofundadora de Books By People, señaló que la iniciativa busca establecer un mecanismo de referencia para editoriales y escritores.

“Queremos crear un marco global, transparente y fiable en el que editores y autores puedan apoyarse”, declaró.

Las editoriales interesadas deben pagar una cuota para adherirse al sistema y solicitar que los títulos de sus catálogos sean identificados con el sello.

Hasta el momento, cinco editoriales independientes se han incorporado al proyecto, según la información presentada.

Estados Unidos ya tiene miles de libros con certificación humana

En Estados Unidos, la organización de escritores Authors Guild lanzó una etiqueta identificada como “escrito por un humano”.

A diferencia del mecanismo francés, este sistema se basa en la autocertificación: los propios autores declaran que cumplen los requisitos establecidos para utilizar el distintivo.

De acuerdo con las cifras difundidas, alrededor de 6.500 libros cuentan con esta etiqueta.

La existencia de diferentes modelos muestra que todavía no hay un procedimiento único de certificación para toda la industria editorial.

Mientras algunas iniciativas incorporan revisiones externas, otras depositan mayor responsabilidad en las declaraciones de los escritores.

Polémica por novela de Thélyson Orélien reabre debate sobre la IA

Uno de los casos que intensificó la discusión fue el del escritor haitiano-canadiense Thélyson Orélien, de 38 años, autor de la novela C’était ça ou mourir (Era eso o morir).

La controversia comenzó en septiembre, cuando una cuenta anónima de la red social X lo acusó de haber utilizado inteligencia artificial para escribir su primera novela.

La acusación se apoyó en los resultados de una herramienta de detección de textos generados mediante IA.

Orélien rechazó categóricamente los señalamientos y sostuvo que los ataques estaban motivados por el racismo.

Tras la polémica, su obra quedó fuera de la selección del Premio Goncourt, uno de los principales reconocimientos literarios de Francia.

La controversia no constituye una demostración de que el autor utilizara inteligencia artificial, y el escritor mantiene su negativa frente a las acusaciones.

Hachette retiró una novela tras acusaciones de uso de IA

Otro caso que generó discusión fue el de Shy Girl, novela de terror de la escritora Mia Ballard.

La editorial Hachette canceló su publicación en Estados Unidos y retiró el libro de la venta en el Reino Unido después de que surgieran acusaciones sobre el posible uso de inteligencia artificial en su elaboración.

En declaraciones a The New York Times, Ballard negó haber utilizado personalmente estas herramientas para escribir la novela.

No obstante, señaló que una persona contratada para editar la obra, que inicialmente había sido autopublicada, sí había recurrido a inteligencia artificial.

El caso puso de manifiesto la dificultad de establecer responsabilidades cuando intervienen diferentes participantes en la producción editorial, desde la escritura hasta la corrección y edición.

¿Son fiables los detectores de inteligencia artificial en libros?

Los sistemas de etiquetado también generan interrogantes sobre su capacidad para verificar de manera concluyente el origen de una obra.

Una de las dificultades consiste en definir qué usos de inteligencia artificial son compatibles con una certificación de autoría humana.

Algunas iniciativas permiten emplear herramientas para corregir errores gramaticales o realizar búsquedas, pero establecen restricciones para la generación de contenido literario.

Otra preocupación es la posibilidad de que los mecanismos de control sean eludidos y se certifiquen obras que no cumplen los criterios establecidos.

Por ello, los resultados de un programa de detección no deberían considerarse, por sí solos, una prueba definitiva sobre cómo fue escrito un libro.

Feria de Fráncfort: editoriales piden mayor transparencia

Sebastian Guggolz, representante de la Asociación de Editores y Libreros de Alemania, señaló durante la Feria del Libro de Fráncfort que la industria todavía enfrenta dificultades para definir una estrategia común.

“No hay solo ‘con IA’ o ‘sin IA’”, sostuvo, al referirse a las distintas formas en que estas tecnologías pueden intervenir en la producción literaria.

Según Guggolz, clasificar las obras únicamente por el grado de utilización de inteligencia artificial podría resultar insuficiente para abordar el problema.

El representante planteó la necesidad de una reflexión más amplia sobre las prácticas de autores y editoriales, así como sobre la información que se ofrece a los lectores.

El debate apunta a una cuestión central para el futuro del sector: cómo garantizar la transparencia sobre el proceso creativo sin confundir el uso de herramientas de apoyo con la generación automatizada de una obra literaria.