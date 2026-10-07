La forma de utilizar internet dentro del hogar ha cambiado. Una misma red puede atender simultáneamente televisores con streaming, computadoras utilizadas para trabajar o estudiar, celulares, videojuegos y otros dispositivos conectados.

Ante este escenario, la velocidad contratada no es el único elemento que determina la experiencia del usuario. También influyen la tecnología del router, la distancia, las características de los dispositivos y la forma en que la conexión se distribuye dentro de la vivienda.

¿Qué es Wi-Fi 7 y qué cambia en la conexión?

Wi-Fi 7 es una nueva generación de tecnología inalámbrica que incorpora mejoras de velocidad, capacidad, eficiencia y latencia. Sus ventajas, sin embargo, dependen de que los equipos involucrados sean compatibles con esta tecnología.

En ese contexto, Entel identifica siete aspectos que permiten entender qué puede aportar Wi-Fi 7 a las redes domésticas.

1. Mayor velocidad para actividades exigentes

Wi-Fi 7 utiliza canales de hasta 320 MHz y tecnologías destinadas a transmitir una mayor cantidad de información.

Esto puede mejorar la experiencia al realizar actividades que demandan conexiones rápidas y estables, como reproducir contenidos audiovisuales en alta resolución o descargar archivos de gran tamaño.

2. Más dispositivos conectados simultáneamente

Celulares, televisores, laptops, tablets y dispositivos inteligentes pueden compartir una misma conexión dentro del hogar.

Wi-Fi 7 incorpora mejoras destinadas a gestionar de forma más eficiente este escenario cuando existen múltiples equipos conectados simultáneamente.

Menor latencia para videojuegos y videollamadas

3. Respuesta más rápida en aplicaciones interactivas

Una de las tecnologías incorporadas es Multi-Link Operation (MLO), que permite utilizar diferentes enlaces de conexión al mismo tiempo para mejorar el rendimiento y reducir los tiempos de respuesta.

Esta característica puede favorecer actividades sensibles a la latencia, como los videojuegos en línea, las videollamadas y otras experiencias interactivas.

4. Mayor eficiencia cuando varios equipos utilizan la red

Otra de sus características es una utilización más eficiente de los canales disponibles.

Esta capacidad cobra importancia cuando diferentes integrantes de un hogar realizan simultáneamente actividades que demandan conexión, como ver películas, jugar en línea o participar en videollamadas.

Wi-Fi 7 puede trabajar con tres bandas

5. Mejor aprovechamiento de las bandas disponibles

Wi-Fi 7 puede utilizar las bandas de 2,4 GHz, 5 GHz y 6 GHz, dependiendo de la disponibilidad y compatibilidad de los dispositivos.

La tecnología MLO también permite combinar diferentes enlaces para aprovechar mejor la conexión, especialmente en viviendas donde existen numerosos equipos conectados.

6. Contenidos 4K y 8K

La capacidad de gestionar mayores cantidades de datos también resulta relevante para la reproducción de contenidos de alta resolución.

Formatos como 4K y 8K requieren transmitir más información que aquellos de menor resolución, por lo que las características de Wi-Fi 7 pueden favorecer una experiencia de streaming más fluida.

Una tecnología orientada al hogar conectado

7. Preparación para nuevas necesidades digitales

Wi-Fi 7 también está diseñado para responder al crecimiento de tecnologías y servicios como el gaming en la nube, realidad aumentada, realidad virtual, streaming de alta resolución y dispositivos inteligentes.

Sus mejoras en el aprovechamiento del espectro pueden contribuir a responder a una mayor demanda de conectividad y a aprovechar conexiones de alta velocidad, siempre que los dispositivos utilizados sean compatibles.

Wi-Fi 7 no es el único factor que determina la velocidad

Contar con Wi-Fi 7 no significa, por sí solo, que toda conexión doméstica tendrá automáticamente mayor velocidad o rendimiento.

La experiencia depende de diferentes variables, entre ellas la tecnología de acceso, velocidad contratada, características del router, distancia respecto del equipo y compatibilidad de los dispositivos.

En ese contexto, Entel señala que viene preparando nuevas alternativas de conectividad destinadas a responder a las nuevas demandas de los hogares peruanos.