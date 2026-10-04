La posibilidad de que una aplicación maliciosa acceda a la cámara de un teléfono no es solo una preocupación teórica. Herramientas de acceso remoto y programas de tipo spyware pueden permitir a ciberdelincuentes observar la actividad del dispositivo, visualizar la pantalla o acceder a determinados recursos sin autorización.

ESET Latinoamérica advierte que existen señales que pueden ayudar a identificar una posible intrusión, aunque ninguna de ellas, por sí sola, confirma que un teléfono esté siendo espiado.

¿Cómo saber si alguien podría estar usando la cámara de tu celular?

Uno de los primeros indicios es que la cámara se active sin que el usuario haya abierto una aplicación que la necesite.

También puede ocurrir lo contrario: que el propietario no pueda acceder a la cámara porque otra aplicación la está utilizando en segundo plano. En algunos equipos puede aparecer una advertencia de que otra app intenta acceder a esta función.

Otro indicador es encontrar fotografías o videos en la galería que el usuario no recuerda haber realizado. ESET señala que esto podría justificar una revisión más detallada de los permisos y aplicaciones instaladas.

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Batería que dura menos y celular que se calienta

El spyware puede ejecutar procesos en segundo plano y consumir recursos incluso cuando el teléfono aparentemente no está siendo utilizado.

Por ello, un incremento inexplicable en el consumo de batería o un sobrecalentamiento frecuente puede ser una señal a considerar, especialmente si aparece acompañado de otros comportamientos anómalos.

La compañía de seguridad también recomienda revisar el consumo de datos móviles. Si un atacante obtiene imágenes o información de manera remota, necesitará transmitir esos datos a través de internet, lo que puede generar un aumento inusual del tráfico.

Aplicaciones desconocidas y fallas de rendimiento

Los programas espía también pueden afectar el rendimiento general del dispositivo.

Entre los posibles síntomas figuran aplicaciones que se cierran de manera inesperada, lentitud del sistema, reinicios sin explicación o una pantalla que se enciende aparentemente sin intervención del usuario.

Asimismo, encontrar una aplicación nueva que no se recuerde haber instalado debe motivar una revisión. Algunos tipos de malware intentan camuflarse bajo nombres o apariencias similares a programas legítimos.

Siete señales de alerta en un celular

ESET identifica los siguientes comportamientos que podrían justificar una revisión de seguridad:

Cámara que se activa inesperadamente o queda ocupada por otra aplicación.

Fotografías o videos desconocidos en la galería.

Descarga rápida de la batería o sobrecalentamiento.

Incremento inusual en el consumo de datos.

Lentitud, bloqueos o cierre inesperado de aplicaciones.

Reinicios o encendido de pantalla sin explicación.

Aparición de aplicaciones desconocidas.

Cómo evitar que una aplicación acceda a tu cámara

Una de las principales recomendaciones es revisar periódicamente los permisos concedidos a las aplicaciones.

Una app que no necesita utilizar la cámara o el micrófono para funcionar no debería conservar necesariamente esos accesos. Los usuarios pueden revisar esta configuración desde los ajustes de privacidad de Android o iOS.

También se recomienda mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones, ya que las actualizaciones suelen corregir vulnerabilidades que podrían ser utilizadas por software malicioso.

Evita instalar aplicaciones desde fuentes desconocidas

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales reduce el riesgo de instalar software que se presenta como legítimo pero contiene código malicioso.

ESET también desaconseja realizar procedimientos como jailbreak o root cuando estos implican desactivar o debilitar mecanismos de seguridad del sistema.

Otra medida es proteger el teléfono mediante un PIN robusto, autenticación biométrica y contraseñas diferentes para las principales cuentas y aplicaciones.

Cuidado con el Wi-Fi público y el phishing

Las redes Wi-Fi públicas pueden representar un riesgo adicional cuando no cuentan con mecanismos de seguridad adecuados.

Un usuario también podría conectarse accidentalmente a un punto de acceso falso creado para interceptar información o redirigir a sitios fraudulentos.

El phishing sigue siendo otro mecanismo utilizado para distribuir malware. Correos electrónicos, mensajes o páginas que generan urgencia e intentan convencer al usuario de abrir un archivo o enlace deben ser examinados con especial precaución.

¿Qué hacer si sospechas que tu celular tiene spyware?

Si existen indicios de una infección, ESET recomienda realizar un análisis con una herramienta de seguridad confiable y revisar las aplicaciones instaladas recientemente.

También aconseja eliminar programas sospechosos, revocar permisos de cámara y micrófono que no tengan una justificación clara y actualizar tanto el sistema operativo como las aplicaciones.

Si los problemas continúan después de estas medidas, podría evaluarse un restablecimiento de fábrica o una restauración desde una copia de seguridad confiable.

Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica, señala que las amenazas para los teléfonos inteligentes pueden tener diferentes orígenes y objetivos, desde el robo de información hasta el acceso no autorizado a imágenes y videos.

Por ello, la compañía recomienda prestar atención al comportamiento del dispositivo y mantener prácticas básicas de seguridad digital de forma permanente.