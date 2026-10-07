Nubia amplió su catálogo de smartphones en Perú con el lanzamiento del nubia Neo 5 Max, un equipo que destaca por incorporar una pantalla de 7,5 pulgadas y una batería dual de 7100 mAh.

El fabricante plantea el dispositivo como una alternativa para usuarios que utilizan el teléfono tanto para consumir contenido multimedia como para navegar, comunicarse, realizar varias tareas y jugar.

Las dos características principales comunicadas para el modelo —la pantalla de 7,5 pulgadas y la batería de 7100 mAh— también forman parte de las especificaciones presentadas por nubia durante el lanzamiento internacional del equipo.

Pantalla de 7,5 pulgadas en el nubia Neo 5 Max

Uno de los principales atributos del nubia Neo 5 Max es su pantalla de 7,5 pulgadas, un tamaño superior al habitual en smartphones y que busca ampliar el espacio disponible para visualizar videos, series, redes sociales, páginas web y otros contenidos.

La propuesta también apunta a facilitar actividades de productividad y multitarea desde el teléfono, al ofrecer una superficie de visualización cercana, por dimensiones, al segmento de las tabletas compactas.

El lanzamiento internacional del Neo 5 Max fue presentado por nubia bajo el concepto de “PadPhone”, debido precisamente a la combinación de una pantalla de gran tamaño con funciones de smartphone.

Batería dual de 7100 mAh

El equipo incorpora una batería dual de 7100 mAh, diseñada para soportar jornadas prolongadas de uso y actividades que demandan un mayor consumo energético, como la reproducción de video o los videojuegos.

Esta capacidad de batería también figura en las especificaciones comerciales de versiones del Neo 5 Max ofrecidas actualmente en el mercado peruano.

Neo Trigger y funciones orientadas al gaming

Aunque nubia posiciona al nuevo modelo para entretenimiento y productividad, el Neo 5 Max mantiene características vinculadas con el origen gamer de la familia Neo.

Entre ellas se encuentran los controles Neo Trigger, con respuesta táctil de hasta 990 Hz, y un sistema de refrigeración destinado a controlar la temperatura durante sesiones de juego y otras tareas de alta demanda.

En su presentación internacional, nubia también confirmó la incorporación del procesador MediaTek Dimensity 7100, un sistema de refrigeración de más de 30.000 mm² y herramientas específicas para videojuegos.

¿Dónde se vende el nubia Neo 5 Max en Perú?

Según la información difundida por la marca para el mercado peruano, el nubia Neo 5 Max se comercializa mediante las operadoras Movistar y Claro, además de cadenas y comercios como Falabella, Metro, Hiraoka y Tottus.

La distribución comunicada por nubia estableció disponibilidad inicial mediante Movistar, incorporación a Claro desde el 28 de septiembre y llegada al mercado abierto alrededor del 5 de octubre de 2026. Medios tecnológicos locales también reportaron su distribución a través de esos canales.

Además, al 7 de octubre existen publicaciones comerciales del Neo 5 Max en retailers peruanos. Falabella, por ejemplo, registra una versión de 512 GB, aunque la disponibilidad específica puede variar según tienda, vendedor y ubicación.