Los pagos digitales continúan ganando presencia en el Perú y se han convertido en una alternativa de cobro para emprendedores y pequeños negocios. El uso de billeteras digitales y transferencias bancarias permite recibir dinero sin depender exclusivamente del efectivo y facilita el registro de las operaciones comerciales.

De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) citadas por Compartamos Banco y Bim, durante 2025 se realizaron, en promedio, 591 pagos digitales por adulto, equivalentes a aproximadamente 1,6 transacciones diarias.

Este cambio en los hábitos de pago plantea nuevos desafíos para los negocios que todavía reciben únicamente dinero en efectivo, especialmente cuando los clientes prefieren utilizar aplicaciones móviles para sus compras.

¿Por qué los pagos digitales son importantes para los emprendedores?

La posibilidad de pagar mediante un teléfono celular ha ampliado las alternativas disponibles para consumidores y comerciantes.

Para los pequeños negocios, aceptar billeteras digitales puede representar una oportunidad para atender a clientes que no llevan efectivo, organizar mejor sus ingresos y disminuir la necesidad de mantener dinero físico en el establecimiento.

“Los métodos de pago de los consumidores están evolucionando. Hoy, muchos clientes esperan poder realizar sus compras de forma rápida y segura desde su celular”, señaló Laura Boggio, subgerente de marketing de Bim, billetera digital respaldada por Compartamos Banco.

La especialista sostuvo que adaptarse a estas formas de pago puede ofrecer ventajas competitivas a los emprendedores.

1. Reducen la necesidad de manejar dinero en efectivo

Uno de los beneficios de incorporar pagos digitales es disminuir la cantidad de efectivo que se recibe y almacena durante la jornada comercial.

Esto puede reducir la exposición a riesgos relacionados con el traslado, almacenamiento o pérdida de dinero físico.

Sin embargo, los negocios también deben adoptar medidas de seguridad digital, como verificar cada abono en la aplicación y proteger las credenciales de sus cuentas.

2. Facilitan la digitalización de los pequeños negocios

Aceptar pagos mediante billeteras digitales puede ser uno de los primeros pasos para modernizar las operaciones de un emprendimiento.

Estas herramientas permiten incorporar procesos electrónicos a actividades cotidianas, como cobrar productos, recibir transferencias y revisar movimientos.

Según Compartamos Banco y Bim, su utilización también puede contribuir al desarrollo de hábitos de gestión financiera más organizados.

3. Permiten concretar ventas cuando el cliente no tiene efectivo

Un negocio que acepta únicamente efectivo puede encontrar dificultades para completar una venta cuando el comprador desea pagar mediante una aplicación o transferencia.

Contar con alternativas digitales amplía las opciones de cobro y permite atender a consumidores que prefieren utilizar sus teléfonos celulares.

Esto no garantiza un incremento automático de las ventas, pero puede evitar que algunas compras se pierdan por la falta de un medio de pago aceptado.

4. Ayudan a llevar un mejor control de los ingresos

Las billeteras digitales generan registros de las operaciones realizadas, lo que permite consultar los movimientos y revisar los montos recibidos.

Esta información puede facilitar el seguimiento de ingresos y la conciliación de las ventas del negocio.

Para aprovechar este beneficio, es importante complementar los registros digitales con un control de gastos, comprobantes y obligaciones tributarias, según corresponda.

¿Cómo empezar a aceptar pagos digitales en un emprendimiento?

Los pequeños negocios pueden comenzar evaluando qué medios de pago utilizan con mayor frecuencia sus clientes y qué condiciones ofrecen las diferentes aplicaciones disponibles.

Antes de elegir una solución, conviene revisar sus posibles comisiones, límites de operación, mecanismos de seguridad y procedimientos para verificar los pagos.

Boggio señaló que la digitalización de los cobros no necesariamente requiere implementar procesos complejos desde el inicio.

“Muchos emprendedores creen que digitalizar sus cobros es un proceso complejo, cuando en realidad puede comenzar con herramientas simples y accesibles”, afirmó la representante de Bim.

La especialista agregó que ofrecer más opciones de pago puede contribuir a mejorar la experiencia del cliente y la organización financiera del negocio.