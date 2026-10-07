Los intentos de robo de cuentas de WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería suelen apoyarse en técnicas de ingeniería social, mensajes fraudulentos y obtención indebida de códigos de verificación.

Frente a estas modalidades, revisar la configuración de seguridad de la cuenta y desconfiar de solicitudes inesperadas de claves o códigos puede reducir el riesgo de accesos no autorizados.

WhatsApp recomienda no compartir con ninguna persona el código utilizado para registrar una cuenta ni las credenciales configuradas para la verificación en dos pasos.

Lee: PDF maliciosos: cómo operan y qué hacer para evitar ataques por correo

1. Activar la verificación en dos pasos de WhatsApp

Una de las principales medidas de protección consiste en activar la verificación en dos pasos, que añade una capa adicional de autenticación a la cuenta.

WhatsApp ha utilizado tradicionalmente un PIN de seis dígitos para esta función, aunque en 2026 la plataforma está actualizando progresivamente ese sistema hacia el uso de una contraseña. Los usuarios que aún tengan un PIN pueden gestionarlo o actualizarlo desde la configuración de seguridad de la aplicación.

La función busca dificultar que otra persona pueda registrar una cuenta únicamente después de obtener acceso al código enviado durante el proceso de verificación.

2. Nunca compartir códigos de verificación

Los códigos de registro enviados por SMS o mostrados en el dispositivo principal deben mantenerse en privado.

WhatsApp señala expresamente que los usuarios no deben compartir su código de registro ni la contraseña o PIN de la verificación en dos pasos.

Esta precaución también es recomendada por Claro Perú, que advierte que no solicita contraseñas ni códigos de verificación recibidos por SMS a través de contactos no oficiales.

Los mensajes que apelan a una urgencia, un supuesto problema con la cuenta o la necesidad de reenviar un código pueden formar parte de intentos de suplantación.

Lee: Empresas peruanas: cómo adoptar inteligencia artificial con seguridad y gobernanza

3. Revisar los dispositivos vinculados

WhatsApp permite utilizar una misma cuenta en varios dispositivos vinculados, como computadoras, tabletas y teléfonos adicionales.

La plataforma recomienda revisar con regularidad ese apartado y cerrar la sesión de cualquier dispositivo que el usuario no reconozca.

En Android, esta opción puede consultarse desde el menú de WhatsApp en Dispositivos vinculados. En iPhone se encuentra en Configuración > Dispositivos vinculados.

WhatsApp también puede enviar notificaciones cuando detecta intentos de vincular nuevos equipos, lo que permite rechazar dispositivos desconocidos.

4. Evitar enlaces sospechosos y mensajes de phishing

Otra modalidad frecuente consiste en enviar enlaces que dirigen a páginas falsas diseñadas para obtener información personal, credenciales o datos financieros.

Claro Perú recomienda no abrir enlaces incluidos en mensajes inesperados que prometan premios, bonos o beneficios, y aconseja verificar cualquier comunicación directamente mediante los canales oficiales de la empresa o institución involucrada.

La compañía también advierte sobre mensajes de WhatsApp que se hacen pasar por asesores de Claro y solicitan datos confidenciales, pagos o la instalación de archivos APK o IPA fuera de las tiendas oficiales.

¿Qué hacer si aparece un dispositivo que no reconoces?

Si un usuario detecta una sesión que no reconoce en WhatsApp, debe ingresar al apartado de dispositivos vinculados y cerrar inmediatamente esa sesión.

WhatsApp indica además que es posible cerrar las sesiones activas de WhatsApp Web desde el propio teléfono.

También es recomendable cambiar las credenciales de seguridad asociadas a la cuenta y revisar si el correo electrónico vinculado continúa bajo control del usuario.

¿Qué hacer si alguien intenta registrar tu número en otro teléfono?

El registro de una cuenta de WhatsApp requiere verificar el número telefónico. Por esa razón, nunca se debe entregar a terceros el código recibido durante ese proceso.

Cuando el número vuelve a registrarse correctamente en el teléfono del propietario, WhatsApp señala que cualquier otra persona que estuviera utilizando esa cuenta queda desconectada.

Si existen señales de fraude o pérdida de control del número móvil, también conviene contactar al operador mediante sus canales oficiales.