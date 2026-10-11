Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá el viernes y dejó alrededor de 30 personas heridas, además de daños en viviendas, centros educativos, hospitales, iglesias, puentes y carreteras, según informaron las autoridades del país centroamericano.

Cientos de habitantes pasaron la noche del viernes al sábado en parques, plazas y otros espacios abiertos debido al deterioro de sus viviendas y al temor generado por las continuas réplicas del movimiento sísmico.

Las provincias de Herrera, Los Santos, Coclé y Veraguas, ubicadas en la zona central del país, figuran entre las más afectadas. De acuerdo con el balance difundido, se han registrado más de 200 réplicas.

Familias duermen en parques y plazas tras el terremoto

En Chitré, localidad situada a unos 250 kilómetros al suroeste de Ciudad de Panamá, numerosas familias permanecen a la intemperie utilizando colchones, sillas y otros objetos para descansar.

El terremoto ocasionó el derrumbe de techos y paredes de viviendas, así como daños en vehículos.

“Pasamos aquí toda la noche, muchos no dormimos, ya estamos instalados, de aquí no nos vamos”, relató a la agencia AFP Gloria Gutiérrez, de 67 años, mientras permanecía en una silla plegable en un parque de la localidad.

La incertidumbre también afecta a quienes habitan inmuebles que no colapsaron por completo, pero presentan daños que podrían comprometer su seguridad.

Desireth Villarreal, de 29 años, explicó a AFP que el cielo raso de la vivienda que alquila y donde trabaja como maquilladora se desplomó durante el sismo.

Mientras describía los daños, una nueva réplica la obligó a abandonar rápidamente el inmueble.

Viviendas destruidas y temor por las réplicas en Herrera

En Macaracas, provincia de Herrera, el terremoto dejó viviendas destruidas y acumulaciones de escombros.

Javier Jiménez, jubilado de 68 años, contó a AFP que tuvo que pasar la noche en un colegio debido a los daños sufridos por su casa.

“Nosotros no podemos habitar esto”, afirmó al describir el estado de la vivienda, donde permanecían acumuladas las tejas desprendidas durante el terremoto.

El temor a nuevos movimientos sísmicos dificulta que los residentes regresen a sus hogares para recuperar sus pertenencias.

“Todo el mundo está con temor porque los sismos son constantes, no nos atrevemos a venir”, agregó Jiménez.

Tonosí: familias pierden sus viviendas y buscan refugio

La situación también es crítica en Tonosí, provincia de Los Santos, situada aproximadamente a 360 kilómetros de Ciudad de Panamá.

En esta localidad, de unos 9.000 habitantes, numerosas personas permanecen en parques y jardines, algunas bajo toldos, en tiendas de campaña o descansando en hamacas.

El terremoto provocó el colapso de paredes, tabiques, techos y cristales en viviendas y establecimientos comerciales.

Eduard Melgar, profesor de 45 años, señaló a AFP que su vivienda presenta daños estructurales que le impiden regresar con su familia.

“La casa es una pérdida, no hay forma de reconstruir porque las paredes están comprometidas”, expresó.

Melgar explicó que su esposa y sus dos hijos se trasladaron temporalmente a otra vivienda mientras esperan que disminuyan las réplicas.

“Es una tristeza muy grande saber que algo que tú has creado con esfuerzo y con sacrificio en unos minutos lo ves en el suelo”, añadió.

El profesor también manifestó que, hasta el momento de su declaración, ninguna autoridad se había acercado a evaluar su situación particular.

Panamá declara estado de emergencia tras el terremoto

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó el sábado que, pese a la magnitud del desastre, no se habían reportado personas fallecidas ni desaparecidas.

La declaración fue realizada después de que el mandatario visitara algunas de las zonas afectadas por el terremoto.

El Gobierno panameño decretó el estado de emergencia para facilitar la gestión de recursos destinados a atender los daños y las necesidades de la población.

La medida contempla la movilización de 100 millones de dólares para ayuda humanitaria y labores de recuperación, según lo anunciado por las autoridades.

“He instruido destinar de inmediato los recursos necesarios para rehabilitar las carreteras y reparar hospitales, escuelas, viviendas dañadas y las viviendas destruidas”, señaló Mulino en una declaración grabada.

El presidente también anunció el refuerzo de la distribución de agua potable, alimentos y artículos de primera necesidad.

Estados Unidos envía ayuda humanitaria a Panamá

Mientras continúan las evaluaciones de daños, la asistencia gubernamental comenzó a llegar a algunas de las comunidades afectadas.

El material de AFP señala que la distribución de ayuda todavía era limitada en determinadas localidades al momento de elaborarse el reporte.

Por su parte, Estados Unidos envió por vía aérea suministros humanitarios, entre ellos agua embotellada, alimentos enlatados y leche evaporada.

El apoyo estadounidense también incluyó personal especializado en atención de desastres.

En Ciudad de Panamá, las autoridades habilitaron un centro de acopio para recibir donaciones destinadas a las regiones afectadas.

Los habitantes de la capital acudieron al punto de recolección con productos y artículos de primera necesidad.

Las autoridades panameñas continúan evaluando la magnitud de los daños, mientras los damnificados esperan asistencia y condiciones seguras para regresar a sus viviendas.