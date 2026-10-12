El papa León XIV será hospitalizado este martes 13 de octubre, antes del mediodía, en el Policlínico Gemelli de Roma, para someterse a una intervención quirúrgica destinada a extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones, según informó este lunes el Vaticano.

La Santa Sede todavía no ha precisado si la operación se realizará el mismo martes o en los días siguientes. El pontífice, de 71 años, había anunciado el domingo 11 de octubre que los médicos le recomendaron extraer el nódulo, identificado durante recientes revisiones médicas.

¿Qué se sabe sobre la salud del papa León XIV?

El líder de la Iglesia católica comunicó personalmente su situación de salud al término de la oración del Ángelus, celebrada el domingo en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Durante su intervención ante los fieles, explicó que los especialistas identificaron la lesión en una fase inicial y que se encuentra localizada.

“Se ha detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, manifestó el papa León XIV durante el Ángelus del 11 de octubre, según la información difundida por Vatican News.

El pontífice también señaló que decidió seguir las recomendaciones de sus médicos y agradeció las muestras de cercanía espiritual recibidas de los fieles.

Vaticano estima una semana de hospitalización

El director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la intervención está prevista para los primeros días de esta semana y que la permanencia hospitalaria posterior sería de aproximadamente siete días.

La operación se realizará en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, centro médico que también atendió a anteriores pontífices, entre ellos Francisco y Juan Pablo II.

Hasta el momento, el Vaticano no ha comunicado un diagnóstico que permita determinar si el nódulo es benigno o maligno. Tampoco ha informado de complicaciones relacionadas con la condición del papa.

León XIV mantiene su agenda antes de la cirugía

Pese a la intervención programada, el papa León XIV mantuvo sus actividades oficiales este lunes 12 de octubre, con reuniones y audiencias previstas en su agenda.

Según Reuters, el pontífice participó en encuentros con representantes de la Iglesia, incluidos obispos de Argentina, Nicaragua y Estados Unidos.

La operación se produce semanas antes del viaje apostólico del papa a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre. Hasta este lunes no se había comunicado una modificación oficial de ese itinerario.