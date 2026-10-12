El presidente de Argentina, Javier Milei, se pronunció a través de su cuenta de X (antes Twitter) luego de conocerse que el papa León XIV será sometido a una intervención médica. El mandatario envió sus mejores deseos al Sumo Pontífice.

“Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a su santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”, escribió el jefe de Estado.

Milei añadió que su país se une en oración por la salud del líder de la Iglesia católica y expresó su esperanza de que pronto pueda seguir guiando a los fieles. “Desde nuestro país nos unimos en oración por su salud, con la esperanza de que pronto pueda continuar guiando a la Iglesia con la sabiduría y fortaleza que lo caracterizan”, refirió.

El mensaje se conoce tras el anuncio del propio papa, quien informó que deberá operarse de un nódulo en el pulmón en una fase muy inicial. La intervención será esta semana en el hospital Gemelli, en Roma.

OBISPOS DEL PERÚ

A este mensaje se sumó el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Peruana, que encomendó la salud y pronta recuperación de León XIV al Señor de los Milagros.

Además, el Episcopado exhortó a las parroquias, comunidades y familias a acompañar espiritualmente al pontífice y pedir su recuperación para que pueda continuar con sus responsabilidades.