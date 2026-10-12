El almacenamiento de agua del reservorio Lago Junín disminuyó más de 20 puntos porcentuales, según el informe Estudio de escenario de riesgo por déficit hídrico para el periodo de lluvias 2026-2027, elaborado por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

El 6 de agosto de 2026, el Lago Junín tenía almacenada agua equivalente al 68,4 % de su capacidad útil. Sin embargo, al 14 de septiembre, la cifra bajó al 45,3 % en apenas 39 días. Para esa última fecha, el reservorio almacenaba 142,7 hectómetros cúbicos de agua, de una capacidad útil total de 314,7 hectómetros cúbicos.

El informe detalla que se observa una tendencia general al descenso de los volúmenes almacenados en una parte importante de los reservorios ubicados en la vertiente del Pacífico Sur.

Impacto

Rocío Abarca, conductora del espacio institucional de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), advirtió sobre las consecuencias de las altas temperaturas en las zonas altoandinas.

“Las altas temperaturas aceleran la evaporación del embalse de ríos y lagunas, generando cuantiosas pérdidas de cultivos y escasez de forraje para el ganado en las zonas altas de Junín y la sierra central”, señaló.

Esta situación compromete la producción agrícola y la disponibilidad de pastos para la actividad pecuaria.

El informe del Cenepred ubica a Junín entre las regiones expuestas al estrés hídrico durante el periodo 2026-2027. Según la evaluación, 18 distritos de la región presentan riesgo muy alto y otros 107, riesgo alto. El escenario amenaza miles de hectáreas de cultivos de secano y de riego, así como la crianza de ganado vacuno y ovino, actividades que dependen de la disponibilidad de agua y de las praderas altoandinas. Ante este escenario, especialistas exhortaron a gobiernos locales, EPS y usuarios a optimizar el riego y consumo.