Las altas temperaturas y los riesgos que representa para la salud de los trabajadores motivarán nuevas acciones de fiscalización de la SUNAFIL en la región Ica.

Protección laboral

Las intervenciones buscarán comprobar que las empresas y establecimientos laborales garanticen condiciones adecuadas de seguridad y protección, especialmente para el personal que realiza actividades al aire libre o permanece expuesto directamente al sol.

Actualmente, la región registra temperaturas de hasta 34 °C en la provincia de Ica y de 35.5 °C en Nasca y Palpa, acompañadas de elevados índices de radiación ultravioleta. Según los reportes del Senamhi, estos índices pueden oscilar entre 3 y 14, alcanzando niveles que van de moderados a extremadamente altos, lo que incrementa los riesgos para quienes permanecen expuestos al sol durante sus jornadas laborales.

El intendente regional de SUNAFIL en Ica, Hugo Tapia, señaló que durante las inspecciones se verificará que los empleadores proporcionen los implementos necesarios para proteger a sus trabajadores del calor. “Tienen que estar con sus gorros o sus sombreros, tienen que tener las condiciones de los bloqueadores”, manifestó, al recordar que estas medidas forman parte de las condiciones de seguridad que deben garantizar las empresas.

El funcionario precisó que las labores de supervisión comprenden diferentes actividades económicas y mencionó como ejemplo las visitas realizadas durante octubre y noviembre a algunas empresas agroindustriales del distrito de Santiago. Asimismo, anunció que tienen previsto intervenir en el sector de Salas y continuar con las verificaciones en otros centros de trabajo para comprobar las condiciones en las que se desempeñan los empleados.

En paralelo, SUNAFIL viene desarrollando campañas de sensibilización y asistencia técnica en establecimientos comerciales, como centros comerciales y mercados, donde también se verifican las condiciones de seguridad laboral. Estas acciones incluyen la identificación de peligros, evaluación de riesgos, revisión de instalaciones eléctricas y salidas de emergencia, con el propósito de prevenir accidentes y proteger la integridad de los trabajadores.

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