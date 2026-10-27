Tres personas resultaron heridas la madrugada de este lunes 26 de octubre, luego de que dos buses que trasladaban a trabajadores agrícolas protagonizaran un choque por alcance en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 280, en el sector de Villacurí, distrito de Salas. El accidente movilizó al personal de Seguridad Ciudadana, que acudió al lugar para brindar apoyo a los afectados y coordinar su traslado a un establecimiento de salud.

Emergencia vial

El siniestro se registró aproximadamente a las 5:00 de la mañana, a la altura de la empresa agrícola 3P. De acuerdo con la información preliminar, las unidades involucradas colisionaron cuando circulaban por este tramo de la Panamericana Sur, donde se desplazaban transportando personal dedicado a las labores agrícolas. Las circunstancias exactas en las que se produjo el impacto no fueron detalladas.

En el accidente participaron 2 buses: uno de color azul y blanco, de placa C5U-799, de propiedad de Rubén Cuchula, y otro de color verde, con matrícula V1C-707, perteneciente a Alan Muñante. Ambas unidades presentaron daños producto de la colisión, mientras se desarrollaban las acciones de asistencia en el lugar del accidente.

Tras recibir la alerta, personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Salas Guadalupe se desplazó hasta la zona y encontró a 3 personas que habían resultado heridas como consecuencia del choque. Los agentes brindaron apoyo durante la atención de la emergencia y realizaron las coordinaciones necesarias para que los afectados recibieran asistencia médica.

Los heridos fueron identificados como Marcia García Torres, María Aurora Vásquez Araujo y Beimer Pérez Chávez. Los 3 fueron trasladados de inmediato al Hospital Regional de Ica para recibir atención médica de urgencia.

Asimismo, al lugar acudió Lisbeth Lovera Anchante, enfermera de turno del fundo agrícola 3P, quien quedó a cargo de las coordinaciones relacionadas con la atención de los afectados. Se espera que se esclarezcan las circunstancias del accidente ocurrido en este tramo de la Panamericana Sur, mientras las personas heridas permanecen bajo atención médica.

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