Entre el dolor y las exigencias de justicia, los familiares de Pabel Richard Sauñe Villcas (32) recibieron la noticia de que el Poder Judicial dictó 5 meses de prisión preventiva contra Miguel Ángel Meza Pedregal (24), investigado por el accidente de tránsito que dejó 5 personas fallecidas en la carretera Panamericana Sur. La decisión representa un avance en el proceso que los deudos siguen de cerca desde que llegaron a la ciudad de Ica.

El magistrado Malvis Verdi Granda Dongo, juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica, dictó la medida contra Meza Pedregal, investigado por la presunta comisión del delito de homicidio culposo, previsto y sancionado en el artículo 111, primero, segundo y tercer párrafos, del Código Penal, en agravio de cinco personas fallecidas como consecuencia de un accidente de tránsito.

Muertes violentas

La medida coercitiva fue dictada durante una audiencia realizada en la sede de Flagrancia de Ica, luego de que el magistrado evaluara los argumentos expuestos por el representante del Ministerio Público y la defensa técnica del investigado, verificando la concurrencia de los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, declarando asimismo procedente el requerimiento de incoación del proceso inmediato.

El accidente ocurrió la madrugada del sábado 10 de octubre, aproximadamente a las 4:30 a. m., en el kilómetro 352 de la carretera Panamericana Sur, en las Pampas de Ocucaje. La colisión frontal involucró a una camioneta SUV y un automóvil station wagon que se dirigía hacia Abancay, región Apurímac. Los 5 ocupantes del vehículo menor fallecieron debido a la violencia del impacto.

Las cinco víctimas mortales fueron identificadas como Pabel Richard Sauñe Villcas (32), quien conducía el station wagon; Rubén Ventura Pumapillo (38); Arturo Aguirre Rodríguez (38); Roy Salas Ocsha (33); y Edison Martín Kari Ventura (32). Todos se dedicaban a la apicultura en la región y perdieron la vida cuando se dirigían en el vehículo hacia dicha zona, dejando a sus familias sumidas en el dolor.

Tras conocer la decisión judicial, Marilú Muñoz Achaca, viuda de Pabel Sauñe y madre de sus dos hijos, agradeció al fiscal y al juez por la medida adoptada. Aunque se mostró afectada por la pérdida de su pareja, expresó su esperanza de que el proceso continúe y se esclarezcan las circunstancias de la tragedia.

Por su parte, Julio César Muñoz, primo del fallecido, sostuvo que la prisión preventiva constituye un primer paso, pero insistió en que la familia continuará exigiendo justicia. Durante sus declaraciones a la prensa, cuestionó la atención que recibieron desde su llegada a Ica y denunció presuntas irregularidades en la custodia policial del conductor investigado.

Según relataron, el conductor investigado habría señalado en su declaración que una motocicleta se cruzó en su camino y que, al intentar esquivarla, invadió el carril contrario. Sin embargo, el familiar cuestionó esta versión y pidió que las autoridades esclarezcan lo ocurrido mediante las pruebas y diligencias correspondientes.

Muñoz también manifestó su malestar porque, según afirmó, ningún familiar del conductor investigado se habría acercado a expresar sus condolencias o consultar por la situación de los deudos. El primo de Pabel pidió que se considere el dolor de las familias y las consecuencias que la pérdida de los cinco hombres ha generado en sus hogares.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con un presunto depósito de S/ 1,000 que, según Muñoz, figura en el expediente judicial. El familiar consideró insuficiente ese monto frente a las necesidades de las familias y los gastos que vienen afrontando desde el accidente. La finalidad y el alcance legal del depósito deberán verificarse en el expediente correspondiente.

La familia también expresó su preocupación por la situación económica de Marilú Muñoz y sus dos hijos menores de 7 y 9 años, uno de ellos con necesidades especiales de atención. Según el primo de la víctima, los familiares han tenido que cubrir con sus propios recursos el hospedaje, la alimentación y los traslados durante su permanencia en Ica, lo que representa una carga adicional en medio del duelo.

Asimismo, los deudos señalaron que necesitan recuperar algunas pertenencias personales de Pabel Sauñe, entre ellas su celular, tarjetas y documentos relacionados con su actividad laboral. Según explicaron, estos objetos les permitirían sustentar los ingresos que generaba el fallecido y explicar las dificultades económicas que afronta actualmente su familia.

Finalmente, los familiares reiteraron su pedido al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía para que las investigaciones avancen con transparencia y celeridad.

EL DATO: La resolución judicial dispuso el internamiento del investigado en el Establecimiento Penitenciario de Ica, ubicado en Cachiche, por el plazo de cinco meses. La medida se computa desde el 10 de octubre de 2026 y vencerá el 9 de marzo de 2027, conforme a lo dispuesto por el órgano jurisdiccional.

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