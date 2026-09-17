Familiares de Nelson Ignacio Buendía, de 34 años, llegaron hasta el frontis de la Corte Superior de Justicia de Ica para exigir una investigación por las circunstancias que rodearon la muerte del interno, quien permaneció aproximadamente ocho años recluido en el penal Cristo Rey de Cachiche.

Deceso de recluso

Según sus familiares, Buendía falleció luego de sufrir tuberculosis (TBC) y presentar un grave deterioro de su estado de salud. Los deudos aseguran que llevaba alrededor de tres años padeciendo problemas de salud y que, durante ese tiempo, habrían solicitado reiteradamente atención médica y su traslado a un establecimiento especializado.

La familia sostiene que su condición se fue agravando progresivamente, hasta afectar severamente uno de sus pulmones.

De acuerdo con el testimonio de la familia, el 29 de agosto Nelson Buendía fue internado en un hospital debido al agravamiento de su estado. Posteriormente, el 4 de setiembre, fue trasladado a una unidad especializada en tuberculosis, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

Los familiares cuestionan que, pese a su delicada condición, se le hayan realizado diversos exámenes médicos, entre ellos radiografías, ecografías, tomografías y análisis de sangre, sin que, según su versión, recibiera la atención y el tratamiento que requería.

También señalaron que el interno se encontraba extremadamente delgado y debilitado. Aseguran que, además de la TBC, presentaba problemas emocionales y que en determinados momentos se negaba a tomar medicamentos debido a los efectos que le producían.

La familia cuestiona que esta situación haya sido utilizada como justificación para no adoptar otras medidas de atención. “La excusa de ellos era: no quiere tomar la medicina, no quiere tomar”, señaló la madre del occiso.

Los familiares también recordaron que Nelson Buendía había sido condenado a nueve años de prisión y que ya llevaba aproximadamente ocho años recluido, por lo que, según indicaron, le faltaba cerca de un año para culminar su condena.

Su madre, Modesta Buendía, cuestionó además las circunstancias que llevaron a su hijo a prisión y aseguró que, desde su perspectiva, nunca se habrían presentado todas las pruebas que consideraba necesarias.

“Mi hijo no era asesino, no era criminal, para que lo tengan así”, expresó la madre, visiblemente afectada por la pérdida.

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