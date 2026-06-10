Entre lágrimas y con evidente desesperación, Modesta Buendía solicitó públicamente la intervención de las autoridades para salvar la vida de su hijo Nelson Buendía, de 33 años, quien cumple una condena de nueve años en el penal Cristo Rey de Cachiche y actualmente atraviesa un delicado estado de salud.

Pide apoyo

Según relató, durante más de tres años acudió al establecimiento penitenciario para solicitar que su hijo fuera trasladado a un hospital y recibiera tratamiento especializado. Sin embargo, sostuvo que sus solicitudes no fueron atendidas oportunamente. Indicó que Nelson recibió un tratamiento inicial, pero que su condición continuó deteriorándose progresivamente.

La mujer afirmó que, tras varios meses sin verlo, encontró a su hijo en un estado mucho más grave, con dificultades para reaccionar y evidentes signos de deterioro físico. Señaló que recién fue trasladado al Hospital Regional de Ica luego de sufrir convulsiones dentro del penal, situación que evidenció la gravedad de su cuadro clínico.

Buendía cuestionó además la atención brindada en el nosocomio regional. Según sus declaraciones, los médicos realizaron diversos exámenes y evaluaciones, pero al consultar sobre el estado de su hijo recibió una respuesta alarmante. “Mira cómo está tu hijo, ya está muy avanzado”, recordó que le habría manifestado uno de los profesionales de salud al mostrarle los resultados.

Asimismo, denunció que Nelson habría sido dado de alta pese a permanecer inconsciente y sin poder movilizarse por sus propios medios. Aseguró que posteriormente fue trasladado nuevamente bajo custodia, sin que la familia fuera informada de manera adecuada sobre su condición o las razones de la decisión.

Otro de los cuestionamientos planteados por la madre está relacionado con la medicación suministrada durante el tratamiento. Según indicó, observó reacciones adversas en su hijo tras consumir determinados fármacos y solicitó alternativas terapéuticas, aunque asegura que no obtuvo respuestas favorables por parte del personal médico.

Ante esta situación, la familia hizo un llamado a las autoridades penitenciarias, al sector Salud y a los organismos de defensa de derechos para que intervengan de manera urgente en el caso. Los familiares solicitan que se garantice la atención médica especializada que requiere Nelson Buendía.

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