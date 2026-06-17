El gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Ica, Gustavo Céspedes Martínez, informó que el caso de Nelson Buendía, interno del penal Cristo Rey de Cachiche diagnosticado con tuberculosis, no fue reportado oportunamente por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), lo que impidió que accediera a los programas de asistencia y seguimiento que brinda el Estado a pacientes con esta enfermedad.

Hombre con TBC

Según explicó el funcionario, la situación salió a la luz luego de que la madre del interno, Modesta Buendía, expusiera públicamente el delicado estado de salud de su hijo durante una campaña de salud organizada por la comuna provincial.

“Nos dimos cuenta de que esta persona no ha sido reportada durante el año 2025 ni en lo que va del 2026”, señaló Céspedes, tras verificar que el nombre del interno no figuraba en los reportes mensuales que el INPE remite a la municipalidad.

El gerente indicó que, al tomar conocimiento del caso, la Gerencia de Desarrollo Social se comunicó de inmediato con el centro de salud que funciona dentro del establecimiento penitenciario para trasladar la información recopilada, incluyendo videos y testimonios proporcionados por la madre del paciente. “Dimos cuenta inmediatamente al centro de salud para que tome el caso y pueda acceder al beneficio de la canasta PAN-TBC”, precisó.

Nelson Buendía, de 33 años, cumple una condena de nueve años en el penal de Cachiche. Su madre denunció que durante más de tres años solicitó sin éxito que fuera trasladado a un hospital para recibir atención especializada. Aseguró que, tras varios meses sin verlo, encontró a su hijo con un evidente deterioro físico y dificultades para reaccionar. Recién fue derivado al Hospital Regional de Ica luego de sufrir convulsiones dentro del establecimiento penitenciario.

Céspedes detalló que la municipalidad atiende a pacientes diagnosticados con tuberculosis a través del programa PAN-TBC, que distribuye mensualmente canastas con alimentos certificados por el Ministerio de Salud. “En el INPE tenemos una relación aproximada de entre 140 y 150 internos que mensualmente nos reportan y nosotros les llevamos todos los meses su canasta”, indicó.

Finalmente, el funcionario exhortó a fortalecer las campañas de detección temprana de tuberculosis en coordinación con la Dirección Regional de Salud y la Red de Salud de Ica, al recordar que se trata de una enfermedad transmisible.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO