El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el Gobierno restablecerá la posibilidad de expulsar a estudiantes que cometan faltas graves en los colegios del país y afirmó que la medida comenzará a regir durante este año.

Chang precisó que la disposición todavía se encuentra en elaboración. El documento será presentado públicamente, pasará por un periodo de prepublicación de entre cinco y diez días para recibir aportes y posteriormente se emitirá la norma definitiva.

“El día jueves la presidenta de la República hará de conocimiento general este documento. Está en etapa de definición de algunos temas, pero definitivamente regresa la expulsión, pero en faltas graves”, declaró el titular del Ministerio de Educación (Minedu).

¿Cuándo comenzará a aplicarse la expulsión de estudiantes?

Según Chang, luego de la prepublicación se recogerán observaciones y aportes antes de aprobar el documento final.

“De esa prepublicación, más o menos pasan entre cinco y diez días para recibir aportes y luego ya se publica. Este año empieza a regir”, señaló.

Los criterios específicos para determinar qué conductas serán consideradas faltas graves todavía no han sido detallados públicamente y deberán quedar establecidos en la norma que publique el sector.

Por ello, el anuncio no implica que la expulsión pueda aplicarse inmediatamente: su implementación dependerá de la aprobación y publicación de las disposiciones definitivas.

Minedu adelantará el cierre de clases por El Niño

Chang también anunció medidas preventivas para las instituciones educativas ubicadas en las zonas con mayor riesgo por los efectos del fenómeno de El Niño.

El ministro indicó que el año escolar terminará antes en las regiones consideradas más expuestas. Según adelantó, las clases culminarán hacia fines de noviembre y durante los primeros días de diciembre.

El sector estima que cerca de 18 mil instituciones educativas de ocho regiones se encuentran en áreas que podrían resultar seriamente afectadas por las condiciones climáticas previstas.

Minedu dispone de 1500 aulas prefabricadas

Como parte de su estrategia frente a eventuales daños en infraestructura escolar, el Ministerio de Educación informó que cuenta con 1500 aulas prefabricadas.

Estos módulos podrán ser utilizados temporalmente en los colegios que sufran daños y en los que no sea posible mantener las clases dentro de sus instalaciones habituales.

Chang ya había informado ante la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara de Diputados que el sector prepara distintos escenarios para mantener el servicio educativo durante una emergencia asociada a El Niño.

Entre las alternativas presentadas por el Minedu figuran ajustes de horarios, clases mediante televisión, reubicación de alumnos en locales comunales o parroquiales y educación a distancia mediante radio, televisión y material impreso.