Los diez escolares investigados por la presunta agresión sexual contra otro estudiante del colegio Liceo Naval Almirante Guise, ubicado en el distrito limeño de San Borja, continuarán sus clases de manera virtual mientras se desarrolla la investigación. Así lo informó el director regional de Educación, Cornelio Gonzáles, quien señaló que la medida busca proteger al menor afectado y evitar el contacto presencial entre los involucrados.

Gonzáles explicó que el Ministerio de Educación (Minedu), la UGEL y los equipos especializados realizan seguimiento al caso y aplican el Protocolo 4, establecido para “situaciones de violencia sexual entre menores de edad”. La medida educativa se mantendrá mientras el Ministerio Público determina la situación de cada estudiante.

El funcionario también anunció que el Minedu revisará la documentación del colegio, los informes de la UGEL 7 y las acciones adoptadas por la institución. El objetivo será establecer si se cumplieron los protocolos de convivencia y atención frente a casos de violencia. De comprobarse alguna responsabilidad, se aplicarían las medidas administrativas correspondientes.

Según la información proporcionada por la Dirección Regional de Educación, los hechos investigados habrían ocurrido durante el traslado de estudiantes hacia Surco, donde participarían en una actividad de futsal. En la movilidad viajaban los escolares y dos entrenadores contratados por la institución. L as autoridades determinarán si existió alguna responsabilidad de los adultos que estuvieron presentes.

La Fiscalía será la encargada de esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales. Gonzáles indicó que los adultos que se encontraban en el vehículo no están detenidos y que cualquier decisión al respecto corresponde al Ministerio Público. El menor afectado, por su parte, continuará con las diligencias de investigación y está previsto que pase por una entrevista en Cámara Gesell.

Finalmente, el Minedu y la UGEL revisarán también las denuncias de padres de familia sobre presuntos casos de bullying en el colegio.

Gonzáles señaló que se evaluarán los reportes existentes y el trabajo realizado por el área de convivencia escolar para determinar si hubo antecedentes de violencia y cómo fueron atendidos.