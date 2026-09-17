Diez postulantes expusieron sus propuestas ante el electorado. El encuentro permitió contrastar planteamientos, pero también dejó en evidencia diferencias en la preparación y capacidad de respuesta de algunos candidatos.

Debate electoral

Pisco fue escenario del Gran Debate Electoral Provincial 2026, un encuentro que reunió a los diez candidatos que aspiran a conducir los destinos de la provincia durante el próximo periodo municipal. La actividad, organizada por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) Filial Pisco y la Asociación de Economistas de Pisco, tuvo como finalidad brindar a la ciudadanía un espacio para escuchar directamente las propuestas y planteamientos de quienes buscan ocupar la alcaldía provincial

La Lic. Johanna Ramos Salcedo, presidenta de la ANP Filial Pisco, destacó la importancia de haber concretado este espacio democrático y sostuvo que ahora corresponde a la población analizar con responsabilidad las exposiciones realizadas durante la jornada.

Uno de los planteamientos que llamó la atención fue el del candidato José Gilberto Nieto Campos, de Podemos Perú, quien manifestó su disposición a renunciar al sueldo correspondiente al cargo de alcalde. En contraste, la participación de Luis Edelberto Fuentes Prada, candidato de Juntos por el Perú, estuvo marcada por intercambios verbales y cuestionamientos dirigidos a otros postulantes, provocando respuestas de los candidatos aludidos y algunos momentos de tensión durante el desarrollo del encuentro. Paralelamente, seguidores de las distintas agrupaciones políticas llegaron hasta las inmediaciones del recinto, donde se concentraron para acompañar a sus respectivos candidatos

Concluido el debate, la responsabilidad pasa ahora a los ciudadanos. Los registros audiovisuales de la jornada permitirán a la población volver a escuchar las intervenciones, revisar las propuestas y contrastar los planteamientos de los diez postulantes: Johnny Olivares Landeo, Jesús Echegaray Nieto, Júpiter Borjas Schultz, Edgar Palomino Paco, Juan Carlos Raffo Molina, Dai Raúl Bellido Gala, Víctor Rubén Galindo Vásquez, Luis Edelberto Fuentes Prada, Raúl Felipe Doroteo Carbajo y José Gilberto Nieto Campos.

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