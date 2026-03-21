En una ceremonia organizada por la Gerencia Regional de Desarrollo Social de Ica, jóvenes deportistas que representaron a la región de Ica en competencias nacionales e internacionales recibieron resoluciones de reconocimiento por sus destacadas actuaciones y medallas de oro obtenidas en diversas disciplinas.

Talento deportivo

Entre los homenajeados se encuentra Niurka Peña Pazos, estudiante de la provincia de Pisco, quien obtuvo dos medallas de oro en los 80 metros planos durante los Juegos Nacionales Escolares de noviembre de 2025. Peña Pazos fue reconocida por el gerente regional de Desarrollo Social y el director regional de Educación.

Asimismo, recibió su resolución Ariana Contreras Huamani, destacada en torneos nacionales e internacionales de Kung-Fu, donde logró medallas de oro para la región.

Otros jóvenes talentos reconocidos fueron Luss Neyra Quispe, Grazzia Neyra Quispe, Angeli Franco Olaguibel y Vianca Fernández Prada, quienes destacaron en distintas disciplinas deportivas, acompañados por sus entrenadoras Danitza Prada Soto y Lidia Huaman Meléndez.

La actividad busca resaltar el compromiso del Gobierno Regional de Ica con el deporte y fomentar el desarrollo de talentos locales, impulsando la participación en competencias nacionales e internacionales.

El gobernador regional, Dr. Jorge Hurtado Herrera, resaltó el respaldo institucional hacia los atletas. “Como Gobernador, mi compromiso con el deporte no se queda solo en palabras o resoluciones. Sé que nuestros atletas necesitan espacios dignos. Por eso estamos trabajando para que muy pronto tengan a su disposición el Complejo Deportivo Santa María, un espacio de primer nivel para sus entrenamientos”, afirmó.

Hurtado Herrera agregó que también se impulsará la construcción del Polideportivo de Parcona, en la zona sur, y del de Kuelap en Paracas.

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