La Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL) ejecutó una operación de recuperación en el área intangible de la Zona Arqueológica Quebrada Santo Domingo, ubicada en el distrito de Laredo, provincia de Trujillo, La Libertad.

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Trabajo

La intervención, desarrollada en coordinación con la Municipalidad Distrital de Laredo (MDL) y la Policía Nacional del Perú (PNP), permitió intervenir en flagrancia a dos personas que realizaban acciones de ocupación indebida dentro del área protegida. “Como resultado se retiraron estructuras precarias instaladas ilegalmente a escasos metros del geoglifo conocido como ‘Triple Espiral’”, agregó.

Durante la operación, detalló la DDC-LL, el personal técnico constató además “la presencia de una camioneta en el interior de la zona intangible, así como la instalación reciente de casetas improvisadas y cercos construidos con palos que evidenciaban un intento de lotización y apropiación ilegal de un área de terreno perteneciente al Estado”, administrado por el Ministerio de Cultura (Mincul) y protegido por su condición de Patrimonio Cultural de la Nación.

La diligencia fue encabezada por la subdirectora de la DDC-LL, Sandra Barrantes Corcuera, quien verificó en el lugar las nuevas afectaciones registradas en el sitio arqueológico. Asimismo, advirtió que personas inescrupulosas vienen ocupando clandestinamente el área con la finalidad de desarrollar actividades agrícolas no autorizadas.

La funcionaria señaló que resulta necesaria la participación del Proyecto Especial Chavimochic para reforzar las acciones de protección del monumento arqueológico, debido a que los invasores estarían utilizando un puente que atraviesa el canal de la obra de irrigación para acceder al lugar, cuyo “Triple Espiral” tiene más de mil años de antigüedad.