La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través de la Subgerencia de Limpieza Pública del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (SEGAT), exhortó a la ciudadanía a hacer un uso adecuado de los contenedores soterrados instalados en diferentes sectores de la ciudad, luego de constatar reiterados casos de mal uso que vienen afectando la limpieza pública, el ornato urbano y la salud de la población.

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En las últimas horas, se pudo verificar que en la av. Santa Teresa de Jesús, en la Urb. Monserrate, se verificó la presencia de residuos sólidos abandonados alrededor de los contenedores soterrados, entre ellos restos orgánicos, bolsas de basura, residuos domiciliarios, materiales de construcción e incluso residuos biológicos peligrosos como jeringas usadas.

El subgerente de Limpieza Pública, Henry Marin Terrones, informó que actualmente el distrito de Trujillo cuenta con 19 contenedores soterrados distribuidos en diversos puntos estratégicos, entre ellos, además de la Urb. Monserrate, la zona cercana a la UPAO, Cerro Pesqueda, av. América Sur, urb. La Rinconada y otros sectores de alta afluencia de personas.

Cada sistema cuenta con dos depósitos de 1,100 litros de capacidad, permitiendo almacenar aproximadamente una tonelada de residuos sólidos domiciliarios. Estos espacios son especialmente importantes en zonas comerciales, mercados y áreas donde existe una alta generación de residuos durante el día y la noche.

“Los contenedores se encuentran en buenas condiciones operativas. El problema principal es el mal uso por parte de algunas personas que dejan los residuos fuera del sistema o intentan depositar materiales que no corresponden”, señaló el funcionario, quien además anunció que el Segat iniciará la próxima semana una campaña de sensibilización, desinfección y lavado interno y externo de los contenedores soterrados, en coordinación con alcaldes vecinales y dirigentes de los diferentes territorios vecinales.

Por su parte, el alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez recordó que las colocaciones de los contenedores soterrados forman parte del “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en la Ciudad de Trujillo y Disposición Final de 9 Distritos de la Provincia de Trujillo”, que junto a otros implementos y equipamientos fueron financiados por el Ministerio del Ambiente (MINAM).