El alcalde Mario Reyna, por la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y por la Editorial Speedwagon S.R.L., Jeremy Torres Montero, suscribieron el convenio de cooperación interinstitucional para realizar la XI Feria Internacional del Libro (FIL), del 26 de septiembre al 8 de octubre, coincidiendo con las actividades por la primavera.

VER MÁS: La Libertad: Impulsarán estrategia de lectoescritura para beneficiar a más de 41 mil estudiantes

La autoridad edil auguró éxitos a la organización de esta nueva actividad recordando que todos los eventos que organiza la MPT en esta gestión lo son. El 29 de diciembre metimos más de 20 mil personas en el estadio Mansiche. Hicimos el Festival de Marinera con más de 30 mil personas en el estadio Chan Chan y estoy seguro que este va a ser otro éxito y no le va a costar nada a la municipalidad, señaló.

“Trujillo siempre debió mantenerse bien posicionada en el espectro cultural a lo largo del país. Lamentablemente hubo eventos que no eran de calidad”, manifestó.

Speedwagon es una editorial independiente con experiencia en gestión cultural, dijo por su parte Jeremy Torres, precisando que en la organización participan Charly Becerra, premio nacional de literatura, y Michael Vélez, que trabajó en la Feria Internacional de Lima, entre otras, y es especialista en infraestructura y seguridad.

Durante la firma fue mostrado el afiche tentativo de la FIL - Trujillo 2026: “Donde las historias florecen”, proponiendo el alcalde pequeñas modificaciones, pidiendo que se le agregue mayor presencia de los colores trujillanos históricos.

Se han previsto 130 actividades culturales, 10 por cada día, entre conversatorios sobre Vallejo y autores clásicos de la región y lo que se produce literariamente en Trujillo. Se va integrar lo académico con lo cultural y lo comercial, con talleres, ruedas de negocios entre autores y editoriales, entre otros.

La feria tendrá una parte literaria, artística y científica y contará con 68 stands -dos serán para la MPT-, un auditorio y se contará con escenarios descentralizados en las universidades para las conferencias con escritores internacionales.

El alcalde Mario Reyna precisó que como parte de la organización de este evento se van a reunir las partes técnicas para ir afinando detalles. “Esta feria tiene que volver a poner a Trujillo en los ojos de todo el país y del extranjero”, enfatizó.