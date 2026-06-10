Otra vez la carretera Panamericana Norte se convirtió en escenario de un violento accidente de tránsito. En esta ocasión una miniván de placa CNS-040, que pertenece a una funeraria y que transportaba a una difunta en un ataúd, chocó aparatosamente contra un volquete en horas de la noche del último martes.

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El siniestro ocurrió en el kilómetro 688 de la vía nacional, a la altura de San Pedro de Lloc, en la provincia de Pacasmayo. De acuerdo a la versión policial, cuatro personas resultaron heridas.

Se informó que la miniván había partido de Lima con dirección a Chachapoyas transportando a una difunta en su ataúd. El hijo y el esposo de la mujer iban a bordo. Ambos figuran entre los heridos.

La Policía indicó que en circunstancias que son material de investigación, la miniván chocó por detrás al volquete.

La colisión fue tan violenta que el vehículo de la funeraria quedó completamente destruido.

Los heridos fueron auxiliados por personal de emergencia para recibir atención médica. Las autoridades investigan las causas exactas de este accidente.