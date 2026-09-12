Pisco se prepara para vivir un importante encuentro democrático con la realización del Gran Debate Electoral Pisco 2026, iniciativa promovida conjuntamente por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú – Filial Pisco y la Asociación de Economistas de la Provincia de Pisco.

La información fue proporcionada por la Lic. Johanna Ramos Salcedo, presidenta de la ANP Filial Pisco, quien destacó la importancia de generar un espacio público donde los candidatos puedan presentar sus propuestas y exponer su visión para el futuro de la provincia.

Debate electoral

El debate se desarrollará el martes 15 de setiembre, a las 6:00 de la tarde, y permitirá que los candidatos tengan la oportunidad de exponer sus principales planteamientos frente a temas de interés para la población. La jornada busca propiciar un intercambio de ideas basado en propuestas concretas, permitiendo que la ciudadanía pueda contrastar posiciones, conocer las prioridades de cada aspirante y evaluar sus planteamientos antes de tomar una decisión en las urnas.

La productora HBC tendrá a su cargo la transmisión del encuentro electoral, que será emitido a través de la página oficial de Facebook de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú – Filial Pisco, permitiendo que la ciudadanía pueda seguir el debate de manera directa y acceder a las intervenciones de los candidatos. De esta manera, se busca ampliar el alcance de este espacio democrático y facilitar el acceso de los electores a información de primera mano.

La presidenta de la ANP Filial Pisco resaltó que este tipo de iniciativas adquiere especial relevancia en el contexto electoral, porque contribuye a fortalecer una participación ciudadana informada y responsable.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO