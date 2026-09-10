Nueve candidatos al Gobierno Regional de Ica participaron ayer en el Debate Regional 2026 organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), escenario en el que expusieron sus principales propuestas y posiciones frente a los problemas que afectan a la región. El encuentro se desarrolló en el auditorio del Colegio Médico de Ica y permitió a los postulantes presentar sus planteamientos ante la ciudadanía con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del 4 de octubre.

Candidatos al GORE Ica

Los candidatos que participaron fueron Alonso Alberto Navarro Cabanillas, de Acción Popular; José Arturo Gutiérrez Aures, de Alianza Electoral Venceremos; César Antonio Carranza Falla, de Alianza para el Progreso; Miguel Ángel Elías Ávalos, de Fuerza Popular; Juan Enrique Mendoza Uribe, de Somos Perú; Víctor Leonel Llacsa Saravia, del Partido Popular Cristiano; Noemí Miriam Alderete Fernández, de Podemos Perú; Javier Gallegos Barrientos, de Progresemos; y Javier Hermógenes Cornejo Ventura, de Renovación Popular. La jornada tuvo como moderador a Ricardo Mariano Parra Zapata.

El debate fue organizado bajo una metodología previamente coordinada con las organizaciones políticas participantes. La jornada estuvo dividida en cuatro bloques: visión de la región, interacción entre candidatos, participación ciudadana mediante preguntas recogidas en la campaña “Pregúntale a tu candidato” y un mensaje final.

En el primer bloque, denominado “Visión de la región”, cada candidato dispuso de un minuto y treinta segundos para presentar su diagnóstico y principales propuestas. Uno de los temas que apareció de manera recurrente fue la necesidad de solucionar el problema del agua, además de mejorar los servicios de salud y educación, combatir la inseguridad y enfrentar los casos de corrupción.

Javier Cornejo Ventura planteó una región moderna, segura y con mayores oportunidades. Entre sus propuestas mencionó la implementación de un instituto macroregional de enfermedades neoplásicas, el desarrollo de un tren de cercanías, el fortalecimiento de la agroindustria y el turismo, así como medidas para garantizar el abastecimiento de agua para consumo humano y agricultura.

Por su parte, Javier Gallegos Barrientos sostuvo que Ica cuenta con importantes recursos y potencial para consolidarse como una región líder en turismo, agroindustria y otras actividades económicas. Sin embargo, señaló que problemas como la inseguridad, las deficiencias en infraestructura, salud y educación continúan frenando el desarrollo. Su propuesta estuvo orientada a convertir a Ica en un centro logístico, agroindustrial y seguro.

Juan Enrique Mendoza Uribe destacó las fortalezas económicas y geográficas de la región, mencionando la agricultura, minería, pesca, ganadería y turismo, además de la ubicación estratégica de Ica y sus conexiones viales. Propuso trabajar por una región sostenible e inclusiva, mejorar los servicios públicos y avanzar en el cierre de brechas, además de promover la titulación de propiedades.

Noemí Miriam Alderete Fernández centró su exposición en la necesidad de atender a las poblaciones que, según indicó, continúan olvidadas y carecen de servicios básicos. Planteó priorizar el agua para consumo humano y agricultura. También sostuvo que los grandes proyectos deben continuar independientemente de qué gestión los haya iniciado.

José Arturo Gutiérrez Aures puso énfasis en el potencial económico de Ica, particularmente en la agroexportación y la agricultura. Señaló que los ingresos generados por estas actividades deben traducirse en una mejora concreta de la calidad de vida de la población. En ese sentido, sostuvo que uno de los principales objetivos de su propuesta será atender el problema del agua, tanto para consumo humano como para los pequeños agricultores.

César Antonio Carranza Falla, exalcalde provincial de Chincha, señaló que la salud y la educación serán dos de los principales ejes de una eventual gestión, aunque sostuvo que el problema más urgente que le plantea la población es el acceso al agua. Planteó trabajar en una solución integral para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola y mencionó el proyecto de Ranchería-Tiraxi como una alternativa que debería ser evaluada.

Miguel Ángel Elías Ávalos enfocó su intervención en la lucha contra la corrupción. Cuestionó los casos de deficiencias en infraestructura y servicios públicos y sostuvo que la región necesita una administración moderna, digital, ordenada y transparente.

Víctor Leonel Llacsa Saravia utilizó una parte importante de su exposición para cuestionar la corrupción y defender una gestión basada en mecanismos de control y transparencia. Señaló que los funcionarios deben ser sometidos a mecanismos de vigilancia y cuestionó la práctica de justificar actos de corrupción bajo el argumento de que se ejecutan obras.

Alonso Alberto Navarro Cabanillas, sostuvo que la región enfrenta un incremento de los problemas de corrupción y planteó transparentar los actos administrativos y públicos del Gobierno Regional. También coincidió con los demás candidatos en la necesidad de mejorar el acceso al agua, fortalecer la salud y educación y ampliar la conectividad. Navarro destacó la experiencia adquirida durante su trayectoria política y afirmó que buscará trabajar con las puertas abiertas.

Duplas en el debate

Durante el segundo bloque se produjo una mayor confrontación de propuestas entre los candidatos, abordándose temas relacionados con seguridad ciudadana, corrupción, obras paralizadas, salud pública e infraestructura. Javier Hermógenes Cornejo planteó la creación de centros de monitoreo C5 en cada provincia para fortalecer la videovigilancia y combatir delitos como el sicariato, la extorsión y la delincuencia. También propuso realizar una auditoría integral a las obras paralizadas y crear una oficina regional de gestión de proyectos, conocida como PMO, para mejorar la formulación de expedientes técnicos.

En materia de obras paralizadas, Cornejo sostuvo que existen más de 30 proyectos detenidos en la región y cuestionó las deficiencias en la elaboración de expedientes técnicos. Propuso clasificar las obras en proyectos reiniciables, reformulables o no viables y establecer mecanismos de seguimiento para evitar que nuevas inversiones queden inconclusas.

El candidato César Carranza mencionó diversos proyectos que, según indicó, permanecen paralizados o presentan dificultades de ejecución en distintas provincias de Ica. Asimismo, propuso que los candidatos y exautoridades puedan someterse a mecanismos de verificación sobre posibles actos de corrupción vinculados a contrataciones públicas y ejecución de obras.

La discusión también generó un intercambio entre Carranza y Víctor Leonel Llacsa Saravia respecto a la gestión municipal de Chincha. Llacsa cuestionó la situación de algunas obras y pidió explicaciones sobre proyectos ejecutados durante la gestión de Carranza como alcalde. El candidato de Alianza para el Progreso rechazó las acusaciones y aseguró que no dejó proyectos paralizados.

Otro de los momentos destacados estuvo relacionado con la propuesta de construir un Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas para atender a pacientes con cáncer. Llacsa Saravia sostuvo que Ica necesita contar con este servicio especializado para evitar que los pacientes tengan que trasladarse hasta Lima para recibir tratamientos como quimioterapia y radioterapia. Señaló que el proyecto podría desarrollarse en los terrenos del antiguo hospital COVID de Cachiche y defendió la necesidad de contar con una infraestructura especializada, pero acompañada de recursos, personal médico y equipamiento suficientes.

Cornejo planteó una visión distinta al proponer que el instituto tenga carácter macroregional y pueda atender también a pacientes de regiones cercanas como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac. Consideró que la ubicación estratégica de Ica permitiría ampliar la cobertura de atención especializada.

La seguridad ciudadana también ocupó un lugar importante en el debate. Los candidatos coincidieron en la necesidad de fortalecer a la Policía Nacional mediante equipamiento, tecnología y servicios de inteligencia, aunque plantearon diferentes mecanismos para enfrentar el avance de la delincuencia. Cornejo propuso ampliar la videovigilancia regional y establecer centros de monitoreo en las cinco provincias, mientras que otros candidatos plantearon mejorar las condiciones de las comisarías y fortalecer la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad.

El problema del agua volvió a aparecer como uno de los principales desafíos para la próxima gestión regional. Los postulantes coincidieron en que la falta de agua para consumo humano y agricultura representa una de las principales demandas de la población. En ese contexto, durante el debate se abordó el proyecto de canalización del río Ica y la necesidad de adoptar medidas de prevención frente a eventuales fenómenos climáticos.

El debate permitió, de esta manera, que los nueve postulantes expusieran parte de sus planes de gobierno y confrontaran sus posiciones sobre algunos de los principales problemas de Ica. Agua, seguridad ciudadana, corrupción, obras paralizadas, salud, educación, infraestructura y generación de empleo estuvieron entre los temas que marcaron la jornada.

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