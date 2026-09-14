El Ministerio de Educación informó sobre las medidas que implementará ante la eventual llegada del Fenómeno El Niño, con el objetivo de reducir el impacto en las instituciones educativas y asegurar la continuidad del servicio educativo.

Según informó el ministro de Educación, José Antonio Chang, se han identificado 30 681 locales educativos y 157 000 aulas que podrían verse afectadas por el Fenómeno El Niño, por lo que el sector ya viene adoptando medidas preventivas.

“Estamos trabajando inmediatamente en esto, porque lo menos que podemos permitir es que los niños se queden sin escuela, se queden sin clases y pierdan horas sin su educación y vamos a reducir la vulnerabilidad mediante algunos procesos, como son el mantenimiento preventivo, es decir en aquellos colegios que van a ser afectados, vamos a poner cobertura de calaminas que permitan que la lluvia no les afecte”, sostuvo.

Asimismo, señaló que se dará prioridad a las regiones de Lambayeque, Tumbes, Piura, Lima Provincias y La Libertad, donde se reforzarán las instituciones educativas ante la posible ocurrencia de lluvias intensas o inundaciones.

Chang indicó que se intervendrán 8 000 instituciones educativas y 49 000 aulas, en beneficio de 1 327 000 estudiantes, para lo cual ya se han gestionado los requerimientos presupuestales correspondientes.

“Se ha hecho ya el requerimiento de 304 millones de soles para atender esta parte del mantenimiento preventivo, antes de que ocurra el Fenómeno el Niño. En el supuesto que se afecten escuelas a pesar de estas medidas que se toman estamos solicitando 373 millones para la compra de 1 500 aulas modulares de rápida implementación, livianas, desmontables y reutilizables que permitirán atender”, manifestó.

Respecto a la posibilidad de implementar clases desde casa, el ministro señaló que se ha creado ‘Aula TV’, en convenio con el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), para transmitir contenidos educativos correspondientes al currículo escolar.

“El Ministerio de Educación está trabajando ya la respuesta pedagógica, es decir no nos va a agarrar descubiertos, no nos va a agarrar sin ninguna propuesta. Por eso hemos creado Aula TV, con contenidos curriculares establecidos, grado por grado, curso por curso, semana por semana para atender los conocimientos”, indicó.

“No es una solución definitiva, pero es paliativa, porque definitivamente si hubiera un fenómeno el niño que impidiera el retorno físico de los alumnos a la escuela, vamos a tener Aula TV y esto es con un convenio que hemos firmado con el IRTP, radio televisión peruana para poder llegar a todo el país con estas clases por televisión, pero también tenemos radio y vamos a repartir material impreso para que trabajen en sus casas, en la hipótesis que el fenómeno el niño no permita el retorno presencial a las clases”, agregó.