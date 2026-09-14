La ejecución de la Nueva Carretera Central demandaría una inversión estimada en S/30 mil millones, cifra que excede la capacidad presupuestal actual del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, destacó que la Nueva Carretera Central representa un compromiso con el país. Sin embargo, señaló que su elevado costo hace necesario evaluar un financiamiento a través de un fondo especial administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Durante una entrevista con Exitosa, el ministro explicó que la iniciativa presenta avances en el ámbito ambiental y que ya cuenta con el certificado correspondiente. Asimismo, señaló que uno de los primeros componentes contemplados es la ejecución del túnel Pariachi, aunque para ello aún será necesario asegurar los recursos necesarios.

Rey enfatizó que la Nueva Carretera Central constituye una obra fundamental para el país, particularmente ante las actuales condiciones de la vía que comunica Lima con las regiones del centro del territorio nacional.

“La carretera central, sí es un compromiso, pero hablando con toda sinceridad, ya se estableció, mejor dicho, ya se obtuvo el certificado de ambiental, el permiso ambiental ya se consiguió. Entonces está previsto el inicio de la del túnel Pariachi”, sostuvo.

El ministro precisó que este primer avance requiere un presupuesto que, hasta el momento, no ha sido asignado. Además, estimó que la ejecución integral de la nueva infraestructura vial demandaría alrededor de S/30 mil millones, monto que supone un importante desafío para el presupuesto del sector.

“El Ministerio de Transportes y Comunicaciones hoy día, hoy día, no tiene esa capacidad presupuestal”, aseguró Rey al señalar las limitaciones que enfrenta su cartera para asumir por cuenta propia el financiamiento de la Nueva Carretera Central.

Frente a esta limitación, el titular del MTC propuso recurrir a un mecanismo especial de financiamiento que permita asegurar los recursos para ejecutar el proyecto. Explicó que, debido al elevado monto de inversión, el costo de la obra no debería ser asumido exclusivamente por el Ministerio de Transportes.

“Por eso es que esto creo yo es una opinión personal. Debe pasar a un fondo especial del Ministerio de Economía porque supera la capacidad presupuestal del Ministerio nuestro, pero es un compromiso con el Perú en general”, manifestó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVO | En entrevista exclusiva, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, señaló que ya se obtuvo el certificado ambiental y que está previsto el inicio del túnel Pariachi. Además estimó que el proyecto de la Nueva Carretera Central costaría un… pic.twitter.com/0w7artHnio — Exitosa Noticias (@exitosape) September 14, 2026