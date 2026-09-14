El cantautor argentino Coti Sorokin regresará a Lima el próximo 6 de noviembre de 2026 para presentarse en el Centro de Convenciones Barranco, como parte de su gira internacional “Serenata Tour 2026”.

El concierto combinará canciones de su producción más reciente, “Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, con composiciones que forman parte de más de dos décadas de carrera.

Entre los temas asociados a su repertorio figuran “Nada fue un error”, “Antes que ver el sol” y “50 horas”, además de canciones que escribió o coescribió y luego alcanzaron amplia difusión en las voces de otros intérpretes.

“Serenata Tour 2026” llegará a Lima en noviembre

La presentación peruana forma parte del recorrido que Coti desarrolla durante 2026 por distintos escenarios de Argentina, España y Uruguay.

La agenda oficial del artista incluye fechas en España durante agosto y septiembre, presentaciones en Argentina en octubre y una serie de conciertos en Uruguay antes de su llegada a Perú.

El concepto de la gira reúne material reciente con canciones conocidas de su catálogo, manteniendo una estructura de concierto que repasa distintas etapas de su trayectoria.

El disco más reciente de Coti tiene diez canciones

“Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer” fue publicado el 28 de noviembre de 2025 por Universal Music Argentina.

El álbum contiene 10 canciones y dura aproximadamente 39 minutos. Entre sus temas aparecen “Laberinto”, “Las Palabras”, “Uruguay”, “Octubre”, “Tu equipaje”, “Kamikazes”, “Lonely”, “Madrid sin vos”, “Particular Love” y “Azul Colibrí”.

La producción propone un enfoque más íntimo y melódico y se integra al repertorio que Coti viene presentando en la gira de 2026.

“Color esperanza” y “Andar conmigo”, parte de su faceta como compositor

Además de su carrera como intérprete, Coti ha desarrollado una trayectoria como compositor para otros artistas.

“Color esperanza”, popularizada por Diego Torres, fue escrita por Coti junto con otros autores, con participación del propio Torres. Sony Music reconoce a Coti Sorokin entre los compositores de la canción.

También coescribió “Andar conmigo” junto con Julieta Venegas. Los créditos oficiales de la canción identifican a ambos como compositores.

Estas canciones suelen formar parte del universo musical asociado a sus conciertos, junto con sus propios éxitos como solista.

¿Cuándo y dónde será el concierto de Coti en Lima?

El concierto está programado para el viernes 6 de noviembre de 2026 en el Centro de Convenciones Barranco, ubicado en la avenida República de Panamá 220, Barranco. Las entradas estarán disponible desde Teleticket.