Hernán Barcos, delantero de Sporting Cristal, comunicó este domingo la partida de su madre mediante sus redes sociales, donde le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Barcos confirmó este domingo el fallecimiento de su madre y expresó el profundo dolor que atraviesa por su partida. “No hay palabras para describir este momento de tanto dolor y tristeza”, escribió.

“Viejita como nosotros te decimos, me duele y mucho no tenerte más con nosotros físicamente. Tu legado lo llevaremos siempre con nosotros”, agregó.

Asimismo, el exdelantero de Alianza Lima dedicó unas palabras de agradecimiento a su madre por las enseñanzas y experiencias que compartió con él y sus tres hermanos a lo largo de sus vidas.

“ Te voy a extrañar todos los días de mi vida vieja y siempre estarás en mi corazón. Te amo fuerte. Gracias por todo lo que nos dejas como aprendizajes y experiencias, admiro tu fortaleza, dedicación y amor hasta el último minuto ”, expresó.

La publicación del ‘Pirata’ no tardó en recibir numerosos comentarios de sus seguidores, quienes le expresaron sus condolencias y le hicieron llegar mensajes de apoyo en este difícil momento.

El pasado 3 de agosto, Barcos ya había hablado sobre el delicado estado de salud de su madre. En aquella ocasión, tras marcar un gol con Sporting Cristal, el delantero se quebró durante la celebración. Hasta el momento, no se ha informado cuál era la enfermedad o condición que afectaba a su progenitora.

“Tuve una semana difícil con la situación de mi mamá de salud, y bueno, uno la tiene que enfrentar y tratar de estar bien, y como que se libera un poco, no, con el fútbol, que uno, que lo que uno ama, y emociona también”, manifestó en ese entonces.