Hugo García volvió a captar la atención de los usuarios en redes sociales luego de compartir dos publicaciones que coincidieron con una fecha especial para su expareja, Mafer Neyra. La creadora de contenido contrajo matrimonio con Ernesto Cabieses el sábado 12 de septiembre, mientras que el exchico reality realizó publicaciones que generaron diversas reacciones entre sus seguidores.

Aunque Hugo García no mencionó directamente a Mafer Neyra ni hizo alusión a su matrimonio, sus publicaciones coincidieron con la celebración de la boda y generaron especulaciones entre los usuarios. La atención se centró especialmente en el contenido de los mensajes que el influencer compartió durante ese día.

El 12 de septiembre, Hugo García compartió primero una historia en Instagram con el mensaje: “ Por fin llegó el día. 12.09 ”, acompañado de un emoji de corazón. Horas más tarde, el influencer volvió a pronunciarse a través de Threads con una breve frase: “ Sé feliz ”.

Hugo García hace sorpresivo post mientras Mafer Neyra se casa.

Hugo García llama la atención con segundo poste en plena boda de su expareja Mafer Neyra.

Mafer Neyra y Ernesto Cabieses se dieron el “sí” tras cinco años de relación

La influencer y exchica reality Mafer Neyra contrajo matrimonio con Ernesto Cabieses este sábado 12 de setiembre, tras cinco años de relación.

La pareja celebró su unión en una íntima ceremonia junto a familiares y amigos cercanos.

Las imágenes y videos compartidos en redes sociales permitieron conocer algunos detalles del esperado momento. Mafer Neyra llegó al altar acompañada de su padre y lució un elegante vestido blanco con una larga capa, además de llevar un bouquet en sus manos. Por su parte, Ernesto Cabieses fue acompañado por su madre.

Durante la ceremonia, los ahora esposos intercambiaron votos matrimoniales con emotivas referencias a distintos momentos de su infancia. Invitados al evento registraron parte de la celebración y posteriormente difundieron las imágenes en redes sociales, donde generaron diversas reacciones entre los seguidores de la pareja.

Antes de la boda, Neyra había dedicado un romántico mensaje a Cabieses con motivo de su cumpleaños. “Feliz día mi vida. Qué linda es la vida contigo. Te admiro muchísimo. Amo verte crecer y convertirte en el hombre espectacular que eres. Mi futuro esposito”, escribió la influencer.