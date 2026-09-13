Uno de los grandes amigos que Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, forjó durante su trayectoria en televisión fue Carlos Vílchez. El comediante no dudó en recurrir a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida al recordado actor cómico.

Junto a una fotografía en la que aparece abrazando a su amigo, Vílchez compartió en redes sociales un sentido mensaje tras conocer la partida de Espejo.

“ Treinta y tres años de amistad… así nomás no se pueden olvidar… Jamás olvidaré cuando salíamos a grabar exteriores y me decías …Vilchezitos pásame mi letra , te respondía… pero todavía no he leído mi libreto y me respondías… ese es tu problema ", escribió.

“ Siempre estarás en mi corazón querido amigo (o chiquillo como nos llamabas) descansa en paz mi YUQUITA!! te pongo esta canción por que siempre la cantábamos” , agregó.

Falleció el cómico Enrique Espejo, conocido como ‘Yuca’, a los 75 años

La partida de Enrique Espejo Peña, conocido como ‘Yuca’, fue confirmada por Jorge Benavides a través de sus redes sociales.

JB recordó al actor cómico como un compañero cuya presencia dejó huella en sus producciones. El artista tenía 75 años y había participado en diversos sketches a lo largo de su trayectoria.

“Queridos seguidores. Nuestro querido Yuquita dejó de existir el día de hoy. Para mí es muy triste dar esta lamentable noticia”, escribió el comediante en su mensaje de despedida.

Más allá de la tristeza, Jorge Benavides destacó una de las características que, según recordó, distinguían a ‘Yuca’ durante las grabaciones: su facilidad para improvisar.

“Yuca era ese personaje que te daba la posibilidad de improvisar y nunca se quedaba callado”, señaló, mientras compartía un sketch de ‘La Farmacia’ como parte de su homenaje.